Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 93 yaşındaki Hanım Ayşe Kızılhan, torunu tarafından başına tüple vurularak öldürüldü. Başlangıçta düşme sonucu yaralandığı öne sürülen yaşlı kadının ölümünün, jandarmanın dikkatli incelemesiyle cinayet olduğu ortaya çıktı.

Hareketsiz bulduğunu iddia etti

Olay, Acıpayam’a bağlı Karahüyükafşarı Mahallesi’nde dün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Evde babaannesini yerde hareketsiz şekilde bulduğunu ileri süren O.K. (40), durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından evde ilk müdahalesi yapılan Kızılhan, ambulansla kaldırıldığı hastanede yolda yaşamını yitirdi.

Çelişkili ifade şüphe uyandırdı

Olayın ardından ifade veren torun O.K., eve geldiğinde babaannesini baygın halde bulduğunu söyledi. Ancak beyanlarının tutarsız olması üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde eve yaşlı kadın ve torun dışında kimsenin girip çıkmadığı tespit edildi.

15 saat sonra itiraf geldi

Şüpheliyi yeniden sorguya alan ekipler, O.K.’nin ifadelerindeki çelişkileri ortaya koydu. Yaklaşık 15 saat süren detaylı çalışma sonucunda suçunu kabul eden torun, olay anında alkollü olduğunu söyledi. Babaannesinin alkol kullanımına müdahale etmesi üzerine öfkelendiğini ve eline geçirdiği tüple başına vurduğunu itiraf etti.

Tutuklandı, cenaze toprağa verildi

İfadesinin ardından gözaltına alınan O.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Denizli D Tipi Cezaevi’ne gönderildi. Cinayete kurban giden Hanım Ayşe Kızılhan’ın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.