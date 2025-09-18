Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşanan bir yangın, bir annenin çocukları için sergilediği büyük fedakarlığa sahne oldu. Deliktaş Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangında, alevlerin ortasında kalan iki çocuğunu kurtarmak için kendisini tehlikeye atan Fatma K., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu kahramanca müdahale, olası bir faciayı önledi.

Yangın ve kurtarma anı

Olay, 2332 sokakta, Kasım A.'ya ait binanın son katında, henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı. Evde hızla büyüyen alevleri fark eden anne Fatma K., panik anında bile tek bir şey düşündü: çocuklarını kurtarmak. Çocuklarını güvenli bir yere ulaştırmak için alevlerin arasından geçmeye çalışan anne, bu sırada vücudunda yanıklar oluşmasına rağmen pes etmedi. İki çocuğunu da sağ salim yangından çıkaran Fatma K., çevredekilerin yardımıyla ilk müdahaleyi aldı.

Ekipler hızla olay yerine ulaştı

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri daha da yayılmadan kontrol altına alarak yangını söndürdü. Sağlık ekipleri ise kahraman anneye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Fatma K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.