Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde zor günler geçiren Pınar Karşıyaka, sezon başında kadrosuna kattığı Amerikalı forvet Mike Moore ile yollarını ayırdı. Ligde oynadığı 7 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen yeşil-kırmızılı ekip, düşme hattından kurtulmak için kadroda revizyona gitti.

200 bin dolarlık transfer geliri

31 yaşındaki oyuncunun Rusya ekibi Lokomotiv Kuban’a transfer olduğu, bu anlaşmadan Karşıyaka’nın 200 bin dolar gelir elde edeceği belirtildi. Moore, İzmir temsilcisinde görev aldığı dönemde maç başına 13,1 sayı, 2,9 ribaund ve 1,1 asist ortalaması yakaladı.

Tarrant’tan sonra ikinci ayrılık

Moore’un takımdan ayrılığıyla birlikte, Karşıyaka’da Ricky Tarrant’ın ardından ikinci yabancı oyuncu da takımdan ayrılmış oldu. Yeşil-kırmızılılar, bu boşluğu doldurmak amacıyla hafta içinde Polonyalı Michal Sokolowski’yi transfer etti.

Beşok dönemi bitti, volkan görevde

Ankara deplasmanında Türk Telekom karşısında alınan 52 sayılık farklı yenilginin ardından başantrenör Faruk Beşok’la yollarını ayıran yönetim, takımı Candost Volkan’a emanet etti. Yeni bir sayfa açmak isteyen Karşıyaka, cumartesi günü evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor karşısında moral arayacak.