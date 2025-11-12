Ziyaretin, İzmir'in ticaret vizyonu açısından büyük önem taşıdığını belirten İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Fas pazarının sunduğu fırsatlara dikkat çekti. “Fas, lojistik konumu, ekonomik istikrarı ve Afrika pazarına açılan kapı niteliğiyle İzmirli firmalarımız için büyük potansiyel taşıyor. Bu ziyaretin, iki ülke arasında kalıcı ticari ortaklıklar kurulmasına zemin hazırlamasını hedefliyoruz.”

Bakanlık destekli UR-GE projesi kapsamında

Ziyaret, T.C. Ticaret Bakanlığı desteğiyle İzmir Ticaret Odası tarafından yürütülen “Baskı, Kâğıt ve Ambalaj UR-GE Projesi” kapsamında gerçekleştirildi. Heyet; Kazablanka Ticaret Müşaviri Burcu Özergül Çolak, Kazablanka Settat Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Yusef Zahidi ve Derb Omar İşadamları Birliği Başkanı Aziz Bowano ile bir araya geldi.

Fas’ta büyüyen talep, İzmir için yeni fırsatlar

Heyet, Kazablanka’da özellikle baskı, ambalaj ve kâğıt ürünlerinde artan talebi yerinde gözlemledi. Özgener, Fas’ın uluslararası organizasyonlara hazırlandığını hatırlatarak sektörel fırsatlara dikkat çekti: “2025 Afrika Uluslar Kupası ve 2030 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında hızla büyüyen Fas pazarı, İzmirli firmalarımız için stratejik bir zaman dilimi sunuyor.”

Yenişehir–Derb Omar benzerliği: Piyasa uyumu avantajı

Görüşmelerde, İzmir’in Yenişehir Ticaret Merkezi ile Kazablanka’nın Derb Omar bölgesi arasındaki ticari yapı benzerlikleri vurgulandı. Bu benzerlik, İzmirli firmaların Fas’ta hızlı pazar uyumu sağlaması açısından önemli avantaj sundu.

300'ün üzerinde B2B görüşmesi

Programın ikinci gününde düzenlenen ikili iş görüşmelerine 111 Faslı alıcı katıldı. İzmirli firmalar, numuneler ve kataloglarla ürünlerini tanıttı, 300’ün üzerinde ticari temas sağladı. Katılımcılar, görüşmelerin ciddi ihracat ve yatırım fırsatları doğurduğunu belirterek, Fas'ın İzmir firmaları için yalnızca satış değil, ortak üretim ve bölgesel lojistik merkezi potansiyeli taşıdığını ifade etti.