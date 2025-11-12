Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş için havalanan askeri kargo uçağı, Gürcistan sınırına yakın bir bölgede düşerek 20 askerin şehit olmasına yol açtı. Kazada şehit olan askerler arasında Bursalı Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu da bulunuyor.

Acı haber baba ocağına ulaştı

Şehit Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu’nun vefat haberi, Yenişehir’deki ailesinin yaşadığı Yenigün Mahallesi’ndeki eve ulaştı. Haberi, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Garnizon Komutanı Albay İbrahim Feyzi Büğdüz ve Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel verdi. Olay yerine yakınları ve mahalle sakinleri ile birlikte askeri yetkililer de geldi.

4 ay sonra baba olacaktı

Şehit Uslu’nun eşi Göknur Uslu’nun hamile olduğu ve çiftin 4 ay sonra bebeklerini kucaklarına almayı beklediği öğrenildi. Ailenin yaşadığı apartmanın 3. katındaki eve Türk bayrağı asılırken, sağlık ekipleri de olası acil durumlara karşı hazır bulundu.

Kaza ayrıntıları

Azerbaycan’ın Gence Havaalanı’ndan havalanan askeri kargo uçağı, Türkiye’ye dönüş yolunda Gürcistan sınırları içinde düştü. Milli Savunma Bakanlığı kazada 20 askerin şehit olduğunu resmi olarak açıkladı.