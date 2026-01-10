Duş camında oluşan kireç lekeleri ve sabun kalıntıları, özellikle sert suyun yoğun olduğu bölgelerde sık karşılaşılan bir temizlik problemi olarak öne çıkıyor. Yeni yıl döneminde temizlik sürecini kolaylaştırmak isteyen bir kullanıcı, TikTok’ta sade temizlik önerileriyle bilinen içerik üreticisi Chantel Mila’nın paylaştığı doğal karışımı denedi.

İki malzemeyle hazırlanan basit karışım

Uygulanan yöntemin yalnızca bir su bardağı beyaz sirke ve 10 damla karanfil yağından oluştuğu belirtildi. Kullanıcı, sert suyun yaygın olduğu şehirlerde yaşamanın kireç lekelerini kaçınılmaz hale getirdiğini ifade etti. Sert suyun içerdiği kalsiyum ve magnezyum mineralleri, su buharlaştıkça cam yüzeylerde beyaz ve tebeşirimsi izler bırakıyor.

Beyaz sirkenin, içerdiği asetik asit sayesinde sabun artıkları ve yağları çözmede etkili olduğu, aynı zamanda bakteri oluşumunu engellediği aktarıldı.

Karanfil yağı kokuyu bastırdı

Karışıma eklenen karanfil yağının ise küf oluşumuna karşı yardımcı olabildiği ifade edildi. İçeriğinde bulunan öjenol maddesinin antiseptik ve koku giderici özellik taşıdığı, bu sayede sirkenin keskin kokusunun büyük ölçüde bastırıldığı belirtildi. Karışımın ferah bir his bıraktığı kaydedildi.

Cam yüzeylerde parlaklık gözlemlendi

Karışımın sprey yerine sürahi içinde hazırlanarak süngerle uygulandığı aktarıldı. Kullanıcı, solüsyonun kireç lekelerini kısa sürede yok ettiğini, duş camının iç yüzeyi temizlendikten sonra dış yüzeydeki izlerin daha belirgin hale geldiğini ve aynı işlemin burada da tekrarlandığını bildirdi.

Sıcak suyla durulama ve kurulama sonrasında cam yüzeyin belirgin şekilde parladığı gözlemlendi. İlk temizlikte hafif sabun izleri kalsa da ikinci uygulamayla bunların da giderilebileceği ifade edildi. Karışımın lavabo çevresi ve duş gideri gibi alanlarda da denendiği, yüzeysel kirlerde etkili olduğu aktarıldı.

Küf lekelerinde aynı etki görülmedi

Öte yandan, koyu renkli ve uzun süredir yerleşmiş küf lekelerinde aynı sonucun alınamadığı belirtildi. Karışımın bekletilmesine ve tekrar ovulmasına rağmen küf izlerinin büyük ölçüde sabit kaldığı kaydedildi. Bu durum, yöntemin kireç ve sabun kalıntılarında etkili olsa da yoğun küf sorunlarında yetersiz kaldığını gösterdi.

Haber, doğal temizlik yöntemlerine yönelen kullanıcıların pratik çözümler arayışının sürdüğünü ortaya koydu.