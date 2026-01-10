Artan enerji maliyetleri hane bütçelerini zorlarken, uzmanlar evdeki cihazların kullanım şeklinin elektrik tüketimini doğrudan etkilediğini belirtiyor. Nova.rs portalında yer alan analizde, hemen her evde bulunan ancak çoğu zaman göz ardı edilen bazı cihazların, beklenenden çok daha fazla enerji harcadığına dikkat çekiliyor.

Eski buzdolapları faturanın yükünü artırıyor

Mutfağın 24 saat çalışan temel cihazlarından biri olan buzdolapları, elektrik tüketiminde önemli bir paya sahip bulunuyor. Uzmanlara göre yaşı 15 yılı aşan buzdolapları, yılda bin kilovat saate kadar elektrik tüketebiliyor. Bunun temel nedeni ise eski modellerdeki zayıf yalıtım ve yıpranmış kompresörlerin soğutma için daha fazla güç harcaması. Enerji verimliliği yüksek ve “Energy Star” etiketli yeni modellerin uzun vadede tasarruf sağladığı belirtiliyor.

Termosifon ayarları yanlış kullanıldığında israfa dönüşüyor

Suyu sürekli ısıtan termosifonlar, sıcaklık ayarları yüksek tutulduğunda ciddi enerji kaybına yol açıyor. Uzmanlar, ideal su sıcaklığı olarak 49 dereceyi öneriyor. Bu seviyenin günlük kullanım için yeterli olduğu, aynı zamanda cihazın gereksiz enerji çekmesini önlediği ifade ediliyor.

Fırın kapağının sık açılması enerji kaybına neden oluyor

Elektrikli fırınlar ve ocaklar, mutfakta en fazla enerji tüketen cihazlar arasında yer alıyor. Ortalama bir fırının saatte 2 ila 2,5 kilovat enerji harcadığı belirtilirken, pişirme sırasında kapağın sık açılmasının ciddi ısı kaybına yol açtığı vurgulanıyor. Uzmanlar, daha düşük sıcaklıkta pişirme yapılmasını, mümkünse aynı anda birden fazla yemeğin fırına konulmasını ve fanlı pişirme modunun tercih edilmesini öneriyor.

Fişte bırakılan cihazlar hayalet tüketim yaratıyor

Kapalı durumda olsa bile prizde kalan cihazlar elektrik tüketmeye devam ediyor. “Hayalet tüketim” olarak adlandırılan bu durumun, televizyonlar, oyun konsolları, mikrodalga fırınlar, kahve makineleri ve şarj aletleri gibi birçok cihazda görüldüğü ifade ediliyor. Kullanılmadıkları halde prizde bırakılan bu cihazlar, faturaya sessizce yansıyor.

Uzmanlardan küçük alışkanlık uyarısı

Uzmanlar, elektrik faturasında tasarruf sağlamak için cihazların yaşına, kullanım alışkanlıklarına ve priz bağlantılarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Küçük gibi görünen ihmalerin, ay sonunda ciddi bir maliyet oluşturabildiği vurgulanıyor. Bu detyalara dikkat edilmediği sürece, faturadaki artışın sürmesi kaçınılmaz görünüyor.