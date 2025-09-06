Son Mühür - Galatasaray'da, Arap kulübü NEOM’un transfer teklifi sonrası patlak veren Barış Alper Yılmaz krizi yaşanmıştı. Yıldız oyuncu gitmek istediğini belirtmiş, ancak kulüp transfere onay vermemişti. Bunun üzerine Barış Alper antrenmanlara katılmayınca yönetim tepki göstermişti. A Milli Takım’ın Gürcistan maçında da moralsiz görülen Barış Alper, ikinci yarıda oyuna girdikten kısa süre sonra rakibine yaptığı sert hareket sonrası kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Sabah gazetesindeki habere göre ise Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz konusunda karar verilmiş ve Başkan Dursun Özbek oyuncuyu affetmişti.

Kadroda yer alacak

Oyuncunun sözleşmesindeki maaş artışının gündemde olduğu belirtilirken, antrenmanlara yeniden katılmasına da izin verildi. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk’un, Barış Alper Yılmaz’ı Galatasaray’ın Eyüpspor ile yapacağı maçın kadrosuna dahil edeceği, ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde Frankfurt karşısında da takımda yer vereceği haberlerde yer aldı.