Yarınki Türkiye-İspanya karşılaşmasından önce İspanya milli takımının X hesabından Türkçe paylaşım yapıldı.
Dünya Kupası elemelerinde yarın Türkiye ile İspanya milli takımı karşılaşacak. Maç saat 21.45'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak İspanya milli takımı oyuncuları Konya’ya geldi.
Bulgaristan'dan özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen İspanya Milli Takımı, buradan kentte konaklayacağı otele geçti.
İspanya milli takımının X hesabından Türkçe bir paylaşım yapılarak “İyi geceler, Konya” ifadesi yazıldı.
Muhabir: Sercan Engerek