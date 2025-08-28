Son Mühür/ Osman Günden - Kamu Teknoloji Platformu tarafından 23-25 Ekim tarihlerinde Çeşme’de düzenlenecek Uluslararası Kadın Liderler Zirvesi, bu yıl “Kadın Görünürlüğü” temasıyla gerçekleştirilecek. “Who keeps the World moving?” (Dünyayı kim ilerletiyor?) sloganıyla duyurulan zirve, siyasetten sanata, girişimcilikten spora kadar birçok alanda fark yaratan kadınları bir araya getirecek. Etkinlik, Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli ev sahipliğinde yapılacak.

Amaç; kadınların toplumsal hayattaki rollerini görünür kılmak, onları güçlendirmek ve küresel çapta değişime ilham vermek.

Cesaretin, temsilin ve ilhamın sesi

Zirvenin özel konuşmacıları arasında Afganistan’ın en genç kadın belediye başkanı Zarifa Ghafari, insani yardım çalışmalarıyla tanınan Rola Hallam, Bosna Hersek’in genç belediye başkanlarından Benjamina Karić ve Hollanda Rijswijk Belediye Başkanı Huri Şahin yer alıyor.

Ev sahibi Lâl Denizli, kadın olarak siyasette var olmanın deneyimlerini paylaşırken; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, toplumsal cinsiyet eşitliği ve demokrasi mücadelesinin yapısal önemine değinecek.

Sanat ve edebiyat dünyasından Aylin Aslım, Buket Uzuner ve Yasemin Şefik, kültür-sanat alanında kadınların dönüştürücü gücünü sahneye taşıyacak. Dijital aktivizm oturumunda ise Nihan Çumralıgil ve Avukat Bedia Büyükgebiz konuşacak.

Ekonomiden spora güçlü kadın hikâyeleri

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, kadınların iş dünyasındaki eşit temsili için yürüttüğü mücadeleyi; moda tasarımcısı Dilek Hanif ise yaratıcı vizyonunu paylaşacak.

Milli sörfçü Çağla Kubat ve ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, spor alanındaki başarı öykülerini aktaracak. MUBI Kıdemli Pazarlama Müdürü Tuğçe Arslan Üçer ve Air France–KLM Türkiye Ticari Müdürü Nilüfer Aktan ise sektörlerinde kadın bakış açısının dönüştürücü etkisini tartışacak.

Teknoloji, girişimcilik ve medya alanında kadın liderler

Seri girişimci ve melek yatırımcı Sanem Oktar, Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem Duru, meta-artist ve müzisyen Beyza Doğuç ile gazeteci Şule Aydın da zirvenin konuşmacıları arasında yer alıyor.

Etkinlik sonunda yayımlanacak ortak bildirge ve politika önerileri, kadın liderliğini hem Türkiye’de hem de uluslararası düzeyde güçlendirecek bir yol haritası sunacak.