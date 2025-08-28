İzmir’in köklü spor kulüplerinden Altay, kadın voleybolunda Sultanlar Ligi’nde yer alan Aras Kargo Spor Kulübü ile iş birliği yapmak için harekete geçti. Taraflar, olası anlaşmanın detaylarını görüşmek üzere masaya oturdu.

Tesis ve spor salonu planları

Elde edilen bilgilere göre, anlaşma gerçekleşirse Altay, Gaziemir’deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’ni Aras Kargo’ya açacak. Siyah-beyazlı kulüp, 2 bin metrekarelik bir araziye spor salonu inşa ederek, Aras Kargo’nun antrenmanlarını burada yapmasını sağlayacak ve kadın voleybol takımının tesis sorununu çözmeyi hedefliyor.

Sponsorluk ve ligde olası isim değişikliği

Altay yönetimi, iş birliği sayesinde sponsorluk geliri elde etmeyi planlıyor. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda, kadın voleybol takımı Sultanlar Ligi’nde “Altay Aras Kargo” adıyla mücadele edebilir.