Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde büyük heyecan başlıyor. Karşıyaka Spor Kulübü, Ankara deplasmanında Türk Telekom ile kozlarını paylaşıyor. Kaf-Kaf’ın Başkanı Yiğit Tusder, yeni sezon öncesi resmi X sayfasından açıklamalarda bulundu. Karşıyaka’nın genç başkanı Tusder, 2026-2027 sezonundan önce FIBA ve TBF’de yer alan 40 milyon TL’lik borcu temizlediklerini, sezon hazırlıklarına biraz geç başladıkları için biraz zamana ihtiyaçları olduğunu belirtti. Taraftarlara ve camiaya çağrıda bulunan Tusder, herkesin gurur duyacağı bir takım izleteceklerini söyledi.

“40 milyon TL’lik borcu temizledik”

FIBA ve TBF borçlarını temizlediklerini belirten Karşıyaka Spor Kulübü’nün Başkanı Yiğit Tusder, “Yarın basketbolda heyecanla ve büyük bir gayretle yeni sezona ilk adımımızı atıyoruz. Ancak bu noktaya varana kadar perde arkasında nasıl bir mücadele verdiğimizi, takımı o sahaya çıkarabilmek adına hangi devasa yüklerin altına girdiğimizi sizinle tam bir açık yüreklilikle paylaşmak isterim. Göreve geldiğimiz günden bu yana basketbol şubesinin geleceğini karartabilecek en büyük krizlerden biriyle karşı karşıyaydık. Transfer yapmamıza, hatta mevcut kadroyla maça çıkmamıza dahi engel olan FIBA ve TBF nezdindeki toplam 40 Milyon TL’lik transfer engelini ve borç yükünü gece gündüz çalışarak tamamen temizledik” diye konuştu.

“Oyun ritmini yakalamak için biraz zamana ihtiyacımız var”

Yeni sezon hazırlıklarına biraz geç başladıklarını, oyun ritmini yakalamalar için biraz zamana ihtiyaçları olduğunu belirten Karşıyaka Spor Kulübü’nün Başkanı Yiğit Tusder, “Takımımızın adını yeniden pürüzsüz bir şekilde sahaya yazdırmak bizleri zihnen ve bedenen inanılmaz yordu; fakat Karşıyaka’nın armasını o parkede gördüğümüz an her yorgunluğumuz yerini gurura bırakacak. Tabii ki bu yoğun hukuki ve finansal mücadele süreci, kadromuzu kurmamızın gecikmesine ve sezon öncesi hazırlık dönemi ile hazırlık maçı sayımızın arzuladığımız seviyenin altında kalmasına neden oldu. Biliyoruz ki lige nispeten geç bir giriş yapıyoruz ve oyun ritmimizi yakalamak için biraz zamana ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

“Hepimizin gurur duyacağı bir takım olacak”

Hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini, herkesin gurur duyacağı bir takım kurduklarını söyleyen Karşıyaka Spor Kulübü’nün Başkanı Yiğit Tusder, “Ancak Karşıyaka forması giyen her sporcu ve bu formaya yön veren her yönetici bilir ki; Karşıyaka’da mücadele isimlerle veya sürelerle değil, armaya duyulan aşkla ve sevdayla ölçülür. Eksiklerimizi, parkede terimizin son damlasına kadar savaşarak ve birbirimize kenetlenerek kapatacağız. Zamanla taşlar yerine oturdukça, hedeflerimize emin adımlarla yürüyen ve hepimizin gurur duyacağı bir takımı izleyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

“Biz elbet bir gün öleceğiz ama Karşıyaka sen çok yaşa”

Karşıyaka Spor Kulübü’nün Başkanı Yiğit Tusder, “Sizlerden tek ricamız; bu zorlu inşa ve toparlanma sürecinde sabrınızı, inancınızı ve desteğinizi takımımızdan eksik etmemenizdir. Tribündeki güç arkamızda olduğu sürece, aşamayacağımız hiçbir engel yok. Basketbol sezonumuz Karşıyaka camiasına hayırlı, uğurlu olsun. Biz elbet birgün öleceğiz ama Karşıyaka sen çok yaşa!” dedi.