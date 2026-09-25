Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde büyük heyecan başlıyor. 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Karşıyaka Spor Kulübü ile Türk Telekom kozlarını paylaşıyor. Dev müsabaka 26 Eylül’de Ankara’da saat 13:00’da oynanacak. Ankara Spor Salonunda oynanacak olan karşılaşma BeınSports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Marko Paşa yönetiminde hazır!

Geçtiğimiz sezon mucizevi basketle ligde kalan Karşıyaka, yeni sezonda yeni yönetim, yeni antrenör ve transferleriyle play-off hedefiyle sahaya çıkıyor. Yeşil-kırmızlılar başantrenör Nenad Markovic yönetiminde son hazırlıklarını sürdürürken maç öncesi Ankara Spor Salonunda şut ve taktik antrenmanıyla çalışmalarını tamamlayacak. İzmir temsilcisinde ikinci dönemini yaşayan deneyimli başantrenör Nenad Markovic, sezona galibiyetle başlamak istiyor. Tekrardan yuvaya dönen Marko Paşa ve ekibi, Türk Telekom’un savunma ve hücum editlerini son kez gözlemliyor.

Erdem Can’ın öğrencileri galibiyet peşinde!

Ankara temsilcisi Türk Telekom, başantrenör Erdem Can yönetiminde Karşıyaka maçına hazırlanıyor. BKT EuroCup’ta 2026-2027 sezonunda mücadele edecek olan Telekom, Avrupa’da şampiyonluğu hedefliyor. Türk Telekom yeni transferleriyle dikkat çekerken Karşıyaka maçında hata yapmak istemiyor. İzmir temsilcisi ile Telekom, geçen sezon iki kez karşılaştı. 2025-2026 sezonunun ilk maçında yeşil-kırmızılılar, 59-111 mağlup olurken sezonun ikinci bölümünde 75-85 mağlup oldu.

“Taraftarımız takıma ve yönetime güvensin”

Radyospor'da 6. Adam programına konuk olan Karşıyaka Spor Kulübü’nün Genel Menajeri Selim Çınar, 1.5 yıllık aranın ardından yuvaya geri dönüş sürecini, kulübün mali durumunu, transfer yasağının kaldırılmasını ve yeni sezon hedeflerini açıkladı. Çınar, taraftarlara ve camiaya sabırlı olmalarını belirtti. Karşıyaka’nın genel menajeri Selim Çınar, "Geçen sezondan kalan 2 maçlık cezamız sebebiyle iç sahadaki ilk iki maçı seyircisiz oynayacağız. Ayrıca geç toplanmamız sebebiyle takım olgusunun oturması zaman alacak ve eksik maçla sezona başlayacağız. Zorlu bir başlangıç bizi bekliyor ama taraftarımız takıma ve yönetime güvensin. Salonu doldurup bu heyecanı hep birlikte yaşayalım” ifadelerini kullandı.

Karaktere ve liderliğe bakıyorum

Yeni sezon öncesi yayıncı kuruluşlara açıklamalarda bulunan Karşıyaka Spor Kulübü’nün başantrenörü Nenad Markovic, “Özellikle oyun kurucu pozisyonundaki oyuncularda karaktere bakıyorum. Liderlik özelliklerinin olmasını istiyorum. Uzun oyuncularda ise biraz atletizm, mücadele gücü ve üst düzey bir çalışma anlayışı arıyorum. Her gün çalışmaya ve mücadele etmeye hazır olmaları gerekiyor. Her zaman istediğim ve beğendiğim oyuncuları getiremiyorum ama bu oyuncuları ben seçtim. Hepsinin belirli kaliteleri olduğuna inanıyorum. Tabi bütçemiz sınırlı, bu nedenle seçimlerimizi buna göre yapmak zorundayız. Bizim bütçe aralığımızdaki bir oyuncunun aynı anda harika bir lider, müthiş karakterli, ,üst düzey bir skorcu ve harika savunmacı olması mümkün değil. Benim işim kadroyu oluşturduktan sonra çalışmak, aralarındaki kimyayı geliştirmek ve takım olarak hareket etmelerini sağlamak” diye konuştu.