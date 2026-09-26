Son Mühür / Karşıyaka Belediyesi ve Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şubesi’nin iş birliğinde Dünya Alzheimer Günü kapsamında düzenlenen “İzmir Alzheimer’ı Masaya Yatırıyor” paneli, Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nde yapıldı. Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şube Başkanı Prof. Dr. Sevnaz Şahin’in moderatörlüğündeki etkinliğe; Prof. Dr. Yasemin Kılıç Öztürk, Doç. Dr. Gönül Düzgün, Doç. Dr. Armağan Uysal, Dr. Nurgül Kocakoç, Psk. Duygu Çap Kurşun ve Dernek Koordinatörü Belgin Karavaş da konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmacılar anlattı, soruları yanıtladı

Alzheimer hastalığında erken tanı ve tedavi, yaşlı sağlığı, psikososyal destek, hasta ve hasta yakınlarının karşılaşabileceği hukuki sorumlar ve çözüm önerileri başta olmak üzere Alzheimer ile yaşam konuları üzerine tek tek söz alan uzmanlar, dikkatleri çeken açıklamalarda bulundu. Uzmanlar ayrıca merak edilen soruları da yanıtladı. Rebeteos Dans Akademisi, açılışta sergilediği performansla etkinliğe güne adeta renk kattı.

Ünsal erken tanıya dikkati çekti

“Karşıyaka Belediyesi olarak, toplum sağlığını ve ileri yaşta yaşam kalitesini destekleyen çalışmaları önemli bir sorumluluk alanı olarak görüyoruz” sözleriyle açıklamalarda bulunan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Alzheimer hastalığı, bireylerin yanı sıra aileleri ve bakım verenleri de yakından ilgilendiren kapsamlı bir süreç. Bu nedenle erken tanı, doğru bakım, psikososyal destek ve hasta yakınlarının bilinçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şubesi ile gerçekleştirdiğimiz bu panelin de Alzheimer konusunda toplumsal farkındalığın güçlenmesine ve doğru bilgiye erişimin artmasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Karşıyaka’da sağlıklı ve aktif yaşlanmayı destekleyen çalışmalarımızı iş birlikleriyle güçlendirmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.