Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 53'üncü sezonuna adım atan Karşıyaka, yeni sezona yarın Türk Telekom deplasmanında başlıyor.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmanın ilk düdük saat 13.00'te çalacak.

Ligin en köklü kulüpleri arasında yer alan İzmir temsilcisi, zorlu geçen yaz döneminin ardından parkeye ilk galibiyet hedefiyle çıkacak.

Nenad Markovic 9 yıl sonra yuvaya döndü

Son üç sezondur ana sponsoru olmayan ve geride kalan dönemi küme düşme hattının sınırının, son saniye basketiyle tamamlayan yeşil-kırmızılı ekipte teknik kadro tamamen yenilendi.

Yönetim, antrenörlük görevine 9 yıl aradan sonra tekrar Nenad Markovic'i getirdi.

Sezon başı hazırlık sürecine geç başlayan İzmir ekibi, kadrosunu 9 yeni transferle güçlendirirken, lig öncesinde 3 hazırlık karşılaşmasında mücadele etti.

40 milyon TL'lik ödemeyle transfer yasağı kalktı

Kadro kurma sürecinde mali engellerle de boğuşan Karşıyaka yönetimi, geçmiş dönem borçlarından kaynaklı koyulan transfer engellerini son iki haftada çözüme kavuşturdu.

Eski oyuncu ve antrenör alacaklarına yönelik toplam 40 milyon TL'lik ödeme yapılarak FIBA ve Türkiye Basketbol Federasyonu’ndaki transfer yasakları resmi olarak kaldırıldı.

Başkan Yiğit Tusder'den çağrı

Sürece ilişkin açıklama yapan Karşıyaka Başkanı Yiğit Tusder, kulüp olarak son derece yoğun ve sıkıntılı bir dönemi geride bıraktıklarını belirtti.

Yeni sezona dair mesaj veren Tusder, yeşil-kırmızılı camiadan ve taraftarlardan bu zorlu süreçte sabır, inanç ve destek istedi.