Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karaburun Tepeboz’da hem balıkçıların dertlerini dinledi hem de mahallenin minik sakinleriyle samimi bir pazarlığa tutuştu. Ziyarette limanın fiziki şartlarını iyileştirecek teknik adımlar masaya yatırılırken, sokakta oynayacak alan bulamayan çocuklara verilen futbol sahası sözü güne damgasını vurdu.

Barınakta dip tarama ve özel beton mesaisi

S.S. Tepeboz Su Ürünleri Kooperatifi’ni ziyaret eden Tugay, 34 ortağı bulunan tesiste kıyı balıkçılığının sürdürülebilirliği üzerine durdu. Kooperatif Başkanı Recep Haskan, sağlanan ücretsiz buz desteği ve altyapı yatırımları için teşekkür ederken, liman içindeki acil ihtiyaçlar da netleşti.

Gündemdeki öncelikli başlıklar şunlar oldu:

Liman İçi Dip Taraması: Tıkanma yaşanan sığ noktaların temizlenmesi.

Tuzlu Suyu Dayanıklı Beton: Deniz suyunun aşındırıcı etkisini kıracak özel malzeme kullanımı.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ve Tepeboz Mahallesi Muhtarı Mihriban Vatansever’in de katıldığı görüşmede Tugay, "İyi balıkçılık hepimiz için çok kıymetli" diyerek çalışmaların hızlandırılacağını belirtti.

"Nerede oynasak kızıyorlar" şikayetine serçe parmaklı söz

Ziyaretin en renkli anları, mahallenin çocukları Aziz, Bülent, Can ve Hüseyin Kemal’in Başkan Tugay’ın yolunu kesmesiyle yaşandı. "Nerede oynasak kızıyorlar, saha istiyoruz" diyen miniklerin bu kararlı duruşu yanıt buldu. Karaburun Belediyesi’nin yer göstermesi şartıyla sahanın yapılacağını müjdeleyen Tugay, sözünü çocuklarla serçe parmaklarını kenetleyerek pekiştirdi. Çocuklara futbol ve basketbol topu hediye edildi.

Zeytin ve mandalina üreticisi de unutulmadı

Tepeboz’daki temaslar sadece balıkçılık ve spor alanı talebiyle sınırlı kalmadı. İki dönemdir görev yapan Muhtar Vatansever’in ilettiği zeytin üreticilerinin sıkıntıları ile Küçükbahçe’deki mandalina üreticilerinin talepleri de incelemeye alındı. Tugay, bölgedeki tarımsal üretimi rahatlatacak özel destek paketlerinin değerlendirileceğini açıklayarak temaslarını tamamladı.

