Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda düzenlenen TEKNOFEST, kamu kurumları, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının paydaşlığında gerçekleştirilecek. Festival, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji organizasyonları arasında gösteriliyor.

TEKNOFEST kapsamında; havacılık, uzay, yapay zekâ, savunma sanayii, enerji ve tarım teknolojileri başta olmak üzere birçok alanda teknoloji yarışmaları düzenlenecek. Organizasyonla, gençlerin üretim süreçlerine katılması, yenilikçi projeler geliştirmesi ve teknoloji ekosistemine dahil olması hedeflendi.

Gençler için geniş yarışma yelpazesi

Festival bünyesinde farklı kategorilerde açılacak yarışmalarla yüz binlerce gencin projelerini hayata geçirmesi amaçlandı. TEKNOFEST ile Türkiye’nin teknoloji geliştiren ve üreten bir topluma dönüşmesine katkı sunulması planlandı.

Alcı: “Şanlıurfa’dan dünyaya güçlü bir mesaj verilecek”

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, TEKNOFEST’in gençler açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Alcı, “Teknolojik dönüşüm hayatın her alanında etkisini artırdı. Ege Üniversitesi olarak gençlerimizin çağın gereklerine uygun biçimde yetişmesi temel önceliklerimiz arasında yer aldı. Bu doğrultuda ders programlarımızdan laboratuvar altyapımıza kadar birçok alanda güncellemeler yaptık. Yapay zekânın eğitim-öğretim süreçlerine ve bilimsel çalışmalara doğru şekilde entegre edilmesi için çalışmalar yürüttük. 2018’den bu yana düzenlenen TEKNOFEST, yüz binlerce gencin hayallerine kapı araladı. Bu yıl Milli Teknoloji Hamlesi heyecanı Şanlıurfa’dan tüm dünyaya taşınacak” ifadelerini kullandı.

Alcı, Ege Üniversitesi’nin TEKNOFEST 2026’da güçlü biçimde yer alacağını belirterek, “30 Eylül – 4 Ekim 2026 tarihlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda düzenlenecek organizasyonda paydaş olarak yer alacağız. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ekosistemimizi güçlendirirken multidisipliner iş birlikleriyle öğrencilerimizi ve genç araştırmacılarımızı geleceğe hazırlayacağız. Öğrencilerimize ve takımlarımıza her türlü desteği sunacağız” dedi.