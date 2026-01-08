Son Mühür/ Seçil Ünlü - Efes Selçuk Belediyesi, kış mevsimiyle birlikte sosyal destek çalışmalarını sürdürdü. Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen uygulama kapsamında, kent genelinde sosyal desteğe ihtiyaç duyan 396 aileye yakacak fişi ulaştırıldı.

Çalışma çerçevesinde aile başına 3 bin TL tutarında yakacak fişi verildi. Aileler, fişlerle Efes Selçuk’taki esnaflardan odun ve kömür temin etti.

Hem yurttaşa hem esnafa destek

Uygulama ile ihtiyaç sahibi yurttaşların kış aylarında artan yakacak giderlerine katkı sağlandı. Aynı zamanda yakacak fişlerinin ilçe esnafında kullanılmasıyla yerel ekonomiye destek sunuldu.

Sengel: “Sosyal destekleri kesintisiz sürdürüyoruz”

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, belediyenin sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı. Sengel, “Göreve başladığımız günden bu yana yurttaşlarımızın ekonomik zorluklardan en az düzeyde etkilenmesi için çalıştık. Çocukların beslenme desteğinden ailelerin kışlık yakacak ihtiyacına kadar birçok alanda sosyal destek sağladık. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullara rağmen sosyal desteğe ihtiyaç duyan ailelerimizin yanında durduk. Yakacak desteği de her yıl düzenli biçimde sürdürdüğümüz çalışmalar arasında yer aldı. Bu kapsamda yakacak fişleri bu yıl da ihtiyaç sahibi yurttaşlara teslim edildi” ifadelerini kullandı.