Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçi krizi büyüyor. Belediyeye bağlı İZENERJİ, İZELMAN ve İZFAŞ şirketlerinde çalışan ve DİSK/Genel-İş Sendikası’na bağlı 1, 2, 3 ve 9 No’lu şubelerde örgütlü işçiler, üç aydır ödenmeyen sosyal hakları için yeniden eyleme geçti.

Kültürpark 1 No’lu Hol önünde basın açıklaması yapan işçiler, oturma eylemi başlattı. Şube başkanları ödeme takvimi verilmezse eylemlerini cuma gününe kadar sürdüreceklerini açıkladı.

"DİYALOG KAPISINI AÇIK TUTTUK AMA..."

Belediyenin ekonomik zorlukları gerekçe göstererek işçilerin haklarını ödemediğini belirten 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, "Ülkemizin 4 bir yanında ekonomik zamlar derinleşiyor. Hatay her gün pahalı hale geliyor. Sosyal belediyecilik anlayışa sahip belediyenin işçilere omuz vermesi gerekiyor. Ancak belediye yan haklarımızı mesai ücretlerimizi ödemiyor. İş barışını zedelemekte ve birlik ve beraberliği zedelemektedir. Haziran ayında sona eren toplu iş sözleşmesinde belediyenin mali durumunun Eylül ayında düzeleceği ifade edilmişti. Ancak mesai ücretlerimiz ödenmemiştir. Tüm bu olumsuzluklara biz sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Daha da vahimi yıllardır çalışan arkadaşlarımız farklı şirketlere aktarılmıştır. Biz emekçiler bunu hak etmiyoruz. Bizler bu açıklamayı yapmamak için aylardır bekledik. Diyalog kapısını açık tuttuk. Biz sabırla beklerken geçinmemiz zorlaştı. Şirkete iade edilen arkadaşlarımız bir an önce iş başı yaptırılsın. Derhal bir ödenme takvimi belirlensin. Aksi halde cuma gününe kadar oturma eylemi gerçekleştireceğiz" dedi.

"ÖDEME TAKVİMİ İSTEDİK"

Her ay ödeme yapılacak denmesine rağmen işçilerin hâlâ haklarını alamadığını söyleyen Gül,"Her defasında bizlere bu ay ödeme yapacağız dediler ama o ay gelmiyor. Biz yönetimde adillik, eşitlik istiyoruz. Paranız yoksa ödemeyin ama paranız varsa tüm işçilere ödeyin. Biz bunların düzelmesini beklerken tarihte yaşanmayan şeyi dün yaşadık. Bürokratlar ile geçen hafta görüşmemizde parça parça ödeme olmamasını iletmiştik. Dün görüşmemizde ağustos ayı mesailerinin tamamını yatıracaklarını söylediler. Bugün İzmir'de yaşanan çöp krizini gece gündüz emeğini veren katı atıklardaki tır şoförünün ve itfaiye emekçilerinin, park bahçe emekçilerinin mesai ücretleri yatmadı. Halkla ilişkilerdeki arkadaşlarımızın ücretleri ödenmedi. Hepsinin bir anda ödenmeyeceğini biliyoruz ödeme takvimi istedik ama bu takvimi bile önümüze koyamadılar" diye konuştu.