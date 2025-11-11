Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Bakanlığı ile bağlantılı kurumların (SGK, İŞKUR, MYK) 2026 yılı bütçe teklifleri ve Sayıştay raporları üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Komisyon Başkanlığını AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı toplantıda, Bakan Işıkhan, sosyal güvenlikten istihdama, iş güvenliğinden ücret politikalarına kadar geniş bir yelpazede değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücret süreci Aralık’ta başlıyor

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2026 yılı asgari ücret tespit sürecine ilişkin konuşan Işıkhan, "Bu sene Aralık ayında, 2026’da uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere komisyonumuz toplanacaktır. Tüm tarafların mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşmaya varılmasını temenni ediyoruz," dedi. Bakan, asgari ücretin 2002 yılından bu yana reel olarak %223 artırıldığını hatırlatarak, 2025 yılı için aylık bin liraya çıkarılan Asgari Ücret Desteği kapsamında yılın ilk sekiz ayında 1,5 milyon iş yerine 41,6 milyar lira destek sağlandığını aktardı.

Memur ve emekli maaşlarındaki artışlar

Memur ve emekli maaşlarına yönelik düzenlemeleri de paylaşan Bakan Işıkhan, en düşük memur aylığındaki reel artışın Aralık 2002 – Temmuz 2025 döneminde %264’e ulaştığını belirtti. 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan Hakem Kurulu kararıyla kamu görevlilerine 2026’da %11 + %7, 2027’de ise %5 + %4 oranlarında zam yapılacağını, enflasyon farkının da bu oranlara ekleneceğini ifade etti. Ayrıca, 2026 yılı birinci dönemi için kamu görevlilerinin taban aylıklarına emekli aylıklarını etkileyecek şekilde 1.000 lira artış yapılacağını duyurdu. En düşük emekli aylığının ise ikramiyelerle birlikte reel olarak %70 ile %630 arasında artırıldığını ekledi.

Kocaeli patlaması ve deprem bölgesi verileri

Kocaeli Dilovası'ndaki parfüm fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmaya dair de bilgi veren Bakan, idari ve adli süreçlerin eş zamanlı devam ettiğini ve soruşturmanın selameti için İŞKUR ve SGK il müdürleri dahil 7 personelin açığa alındığını söyledi. Deprem bölgesindeki toparlanmaya dikkat çeken Işıkhan, 11 ildeki sigortalı çalışan sayısının, sağlanan 40 milyar liraya yakın harcama ve desteklerle deprem öncesi seviyeyi aşarak 2 milyon 4 bine yükseldiğini belirtti.

İstihdamda tarihi seviye ve gelecek hedefleri

Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayan istihdam rakamlarını açıklayan Işıkhan, Eylül 2025 itibarıyla istihdamın 32,5 milyon ile en yüksek seviyeye ulaştığını ve işsizlik oranının %8,6 ile son 29 ayda tek hanede kaldığını kaydetti. Bakanlık olarak 2025-2028 dönemini kapsayan Ulusal İstihdam Stratejisi’nin yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, önümüzdeki üç yıllık süreçte istihdamı yıllık ortalama 600 bin kişi artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Sosyal güvenlik ve iş güvenliği öncelikleri

Bakan Işıkhan, sosyal güvenlik sisteminin gelir-gider dengesinin iyileştiğini, SGK gelirlerinin giderleri karşılama oranının 2025 sonunda %95,3’e çıkmasının beklendiğini aktardı. Kayıt dışı istihdamın ise %25,9’a gerilediğini ve kayıt dışı çalıştıran iş yerlerine 2,3 milyar lira ceza kesildiğini ekledi. İş sağlığı ve güvenliğini en yüksek standarda taşımayı temel öncelik olarak belirlediklerini belirten Işıkhan, nihai hedeflerinin tüm iş yerlerinde "Sıfır Kaza Kültürü"nü yerleştirmek olduğunu yineledi.

2026 bütçe teklifi ve sosyal diyalog

Bakan Işıkhan, Bakanlığın 2026 yılı toplam bütçe teklifinin 447 milyar 903 milyon lira olduğunu açıkladı. Sosyal diyaloğu kurumsallaştırmak amacıyla Üçlü Danışma Kurulu ve Kamu Personeli Danışma Kurulu’nun toplandığını belirterek, yarın "Çalışma Hayatında Dijital Dönüşüm" gündemiyle 14. Çalışma Meclisi’nin toplanacağını bildirdi. Ayrıca sendikalaşma oranlarının işçilerde %14,02’ye, kamu görevlilerinde ise %76,88’e yükseldiğini kaydetti. Bakan, konuşmasının sonunda "Terörsüz Türkiye" hedefinin, iş ve yatırım fırsatlarını artırarak ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacağını ifade etti.