Son Mühür- Uluslararası gastronomi otoritesi TasteAtlas, dünyanın dört bir yanından en beğenilen konserve sebze ürünlerini sıraladığı yeni listesini yayımladı.

Geleneksel tariflerin, yüzyıllardır aktarılan saklama yöntemlerinin ve yerel lezzetlerin değerlendirildiği listede Türkiye’den turşu, ilk 10’a girerek dikkat çekti.

Geleneksel yöntemler küresel sahnede

TasteAtlas’ın hazırladığı listede, farklı coğrafyalardan öne çıkan fermente ve salamura ürünler yer aldı. Yöresel üretim teknikleriyle hazırlanan bu ürünler, hem lezzetleri hem de uzun süre saklanabilmeleri nedeniyle dünya mutfaklarının vazgeçilmezleri arasında gösterildi.

Türkiye’den turşu ilk 10’da

Türk mutfağının köklü lezzetlerinden biri olan turşu, listenin 9’uncu sırasında yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Patlıcan, salatalık, lahana, havuç, kabak, pancar gibi birçok sebzeyle hazırlanan turşular; sirke ve salamura yöntemiyle aylarca bozulmadan saklanabiliyor.

Yüzyıllardır sofralarda yer alan turşu, meze olarak servis edilmesinin yanı sıra, turşu suyunun serinletici bir içecek olarak tüketilmesiyle de kültürel bir değere sahip.

Listenin zirvesinde Meksika lezzeti var

Listenin birinci sırasında Meksika’nın Yucatan bölgesine özgü “Escabeche de cebolla” yer aldı. Kırmızı soğanların sirke ve aromatik baharatlarla marine edilmesiyle hazırlanan bu ürün, yoğun aroması ve uzun raf ömrüyle öne çıktı.

Fermente tatlar listede öne çıktı

Listede özellikle fermente ürünlerin çoğunlukta olması dikkat çekti. Güney Kore mutfağına ait kimchi çeşitleri, Çekya’nın lahana turşusu ve Japon turşuları da üst sıralarda kendine yer buldu. Bu ürünler hem sağlığa katkıları hem de güçlü aromalarıyla öne çıktı.

Dünyanın en iyi konserve sebzeleri ilk 10 listesi

Meksika – Escabeche de cebolla

Çekya – Nosovicke kysane zeli

Güney Kore – Baechu (Çin lahanası kimchisi)

Haiti – Pikliz

Japonya – Tsukemono

Güney Kore – Pa kimchi

ABD – Koşer turşusu

Güney Kore – Kimchi

Türkiye – Turşu

Almanya – Spreewalder Gurken

Türk mutfağının küresel yükselişi

TasteAtlas listesinde yer alan bu başarı, Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinin dünya çapında daha fazla tanınmasına katkı sağlarken, özellikle turşunun uluslararası gastronomi sahnesindeki değerini bir kez daha ortaya koydu.