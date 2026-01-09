Son Mühür - Küresel petrol fiyatlarındaki düşüş, arzın artacağı beklentileri ve talebin zayıflayacağına dair işaretlerle birlikte akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Bu gece itibarıyla motorinin litre fiyatında 93 kuruşluk düşüş beklenirken, indirim sonrası İstanbul’da litre fiyatı 53 lira 45 kuruş, Ankara’da 54 lira 65 kuruş, İzmir’de ise 53 lira 40 kuruş olacak.

9 Ocak 2026 Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul akaryakıt fiyatları

Benzin: Avrupa Yakası 53,17 TL, Anadolu Yakası 52,97 TL

Motorin: Avrupa Yakası 54,58 TL, Anadolu Yakası 54,38 TL

LPG: Avrupa Yakası 29,03 TL, Anadolu Yakası 28,40 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 54,00 TL

Motorin: 55,58 TL

LPG: 28,92 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 54,33 TL

Motorin: 55,91 TL

LPG: 28,85 TL