Dünyaca bilinen gastronomi platformu TasteAtlas, Türk mutfağına ait yemekleri değerlendirdiği “Dünyanın En İyi Türk Yemekleri” listesini güncelledi. Kullanıcı oylarıyla oluşturulan yeni sıralama, yıllardır alışılmış olan tabloyu değiştirdi.

Listede uzun süredir zirvede görmeye alışılan kebaplar ve dönerler bu kez ilk sırayı alamadı. Yerlerine farklı bir lezzet geçti. Bu durum gastronomi dünyasında küçük bir sürpriz olarak yorumlandı.

Zirvede beklenmeyen bir lezzet yer aldı

TasteAtlas verilerine göre listenin birinci sırasında kalamar tava yer aldı. Deniz ürünü olan bu yemek, et ağırlıklı Türk mutfağı listesinin tepesine çıkarak dikkat çekti.

Birçok kişinin ilk sırada kebap türlerinden birini beklediği ifade edildi. Ancak kullanıcı oyları sonucu zirveye kalamar tava çıktı ve listenin dengesi bir anda değişti.

Türk kahvaltısı ikinci sıraya yerleşti

Listenin ikinci basamağında ise dünyaca bilinen Türk kahvaltısı bulunuyor. Zengin sofraları ve çeşitliliği ile tanınan kahvaltı kültürü, uzun süredir uluslararası listelerde üst sıralarda yer alıyordu.

Bu listede de güçlü konumunu korudu fakat zirveyi kalamar tavaya bıraktı.

Üçüncü sırada otlu cağ kebabı bulunuyor

Listenin üçüncü sırasında Erzurum mutfağının önemli lezzetlerinden biri olan otlu cağ kebabı yer aldı. Böylece kebap türleri listede ilk üçte kendine yer buldu ancak birinciliği elde edemedi.

TasteAtlas listesinde dikkat çeken diğer yemekler

TasteAtlas tarafından paylaşılan güncel sıralamada Türk mutfağının farklı bölgelerinden birçok yemek yer aldı.

Listenin üst sıralarında Antakya künefesi, beyran çorbası ve Afyon sucuğu gibi güçlü lezzetler dikkat çekti. Hünkar beğendi, mantı, lahmacun ve tantuni gibi bilinen yemekler de listede kendine yer buldu.

Alt sıralarda ise irmik helvası, haydari, piyaz ve domates çorbası gibi klasik tatlar sıralandı.

Bu sıralama bazı yemek severleri şaşırttı. Çünkü yıllardır Türk mutfağı denildiğinde ilk akla gelen yemekler genellikle kebap ve döner oluyordu. Bu kez tablo biraz farklı göründü.

Liste gastronomi tartışmalarını yeniden başlattı

TasteAtlas’ın paylaştığı liste sosyal medyada da konuşulmaya başladı. Özellikle kalamar tavanın birinci sırada yer alması birçok kişi için sürpriz oldu.

Bazı kullanıcılar sıralamayı ilginç bulurken, bazıları ise kebapların zirvede olması gerektiğini savundu. Tartışmalar devam ederken liste yine de Türk mutfağının zenginliğini gösteren bir tablo ortaya koydu.

Güncellenen TasteAtlas listesi, Türk mutfağında dengelerin zaman zaman değişebileceğini gösterdi. Kebaplar ve dönerler bu kez zirveyi kaybetti ama listede güçlü yerlerini korudu. Kalamar tava ise beklenmedik şekilde listenin en tepesine yerleşerek gastronomi dünyasında konuşulan yeni bir sonuç oldu.