Gemini 3 altyapısıyla çalışan Google AI Modu, karmaşık sorulara derinlemesine yanıtlar üretmek, takip soruları sormak ve çok modlu aramalar yapmak gibi gelişmiş özellikler sunuyor. Metin, ses ve kamera aracılığıyla sorgu kabul edebilen bu yapı, seyahat planlamasından alışverişe kadar pek çok alanda kullanıcıya rehberlik ediyor. Ancak tüm yeniliklere rağmen bu özelliği devre dışı bırakmak isteyenlerin sayısı da oldukça fazla.

Google AI Modu nasıl kapatılır? (Bilgisayar)

Masaüstü ya da dizüstü bilgisayardan Google AI Modunu kapatmak için şu adımları izlemek yeterli:

Google ana sayfasını açın ve sağ üst köşedeki Ayarlar (Settings) menüsüne girin. Açılan seçeneklerden Search Settings (Arama Ayarları) bölümüne geçin. Sayfada "AI Experiences" veya "AI Overviews" başlığını bulun ve bu seçeneği kapalı (off) konuma getirin. Son olarak sayfanın altındaki Kaydet (Save) düğmesine tıklayın.

Önemli bir not olarak şunu belirtmek gerekiyor: Bazı ülkelerde bu seçenek tamamen devre dışı bırakılamıyor. Google, yapay zeka özetlerini arama motoru altyapısına derinlemesine entegre ettiğinden, ayarlar kapatılsa bile sonuçların arasında zaman zaman yapay zeka yanıtları görünmeye devam edebiliyor.

Google AI Modu Android ve iPhone'da nasıl kapatılır?

Mobil cihazlarda Google AI Modunu devre dışı bırakmak için adımlar şöyle:

Google uygulamasını açın ve sağ üstteki profil fotoğrafına dokunun. Settings (Ayarlar) menüsünden General (Genel) bölümüne girin. Burada "AI Features", "Generative AI" veya "Search Generative Experience (SGE)" seçeneğini bulun ve kapatın.

Android ile iOS cihazlarda uygulama sürümüne göre menü isimleri küçük farklılıklar gösterebilir. Seçenek görünmüyorsa uygulamayı güncel sürüme yükseltmek bu sorunu çözebilir.

Google AI Modu nedir, ne işe yarar?

Google AI Modu, arama motoruna entegre edilmiş gelişmiş bir yapay zeka deneyimi. Search Labs platformu üzerinden etkinleştirilen bu özellik, web'i tarayarak kullanıcıya özetlenmiş ve bağlamsal yanıtlar sunuyor. Gmail ve Takvim gibi Google servislerine bağlanarak kişiselleştirilmiş öneriler de üretebiliyor.

Türkiye'de yakın zamanda aktif hale gelen bu mod, şu an için isteğe bağlı kullanımda. Ancak Google'ın uzun vadede AI Bakışı (AI Overviews) özelliğini tüm arama sonuçlarına varsayılan olarak entegre etmeyi planladığı biliniyor. Bu nedenle yapay zeka destekli arama deneyimini tamamen ortadan kaldırmanın ilerleyen dönemlerde daha da güçleşebileceği öngörülüyor.