Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan “Dünyadaki En Etkili Bilim İnsanları 2024” listesine Yaşar Üniversitesi’nden 8 akademisyen girdi. Yayın ve atıf sayıları temel alınarak oluşturulan listede, Türkiye’den seçilen bilim insanları arasında Yaşar Üniversitesi’nin öne çıkması dikkat çekti.

Dr. John Ioannidis liderliğinde çalışan araştırma ekibi tarafından hazırlanan liste, dünyadaki bilim insanları arasında yüzde 2’lik dilime giren akademisyenleri kapsıyor. Scopus veri tabanındaki yayın, atıf ve yazar sıralamaları gibi kriterler kullanılarak hazırlanan listede bu yıl Yaşar Üniversitesi’nden 8 akademisyen yer aldı.

Listedeki akademisyenler

Listeye giren isimler arasında;

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu,

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Gürel,

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Türkan,

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Arif Hepbaşlı,

Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Banu Yetkin Ekren,

İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Mir Jafar Sadegh Safari,

İşletme Bölümü’nden Prof. Dr. Duygu Türker Özmen,

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü’nden Prof. Dr. Dilvin Taşkın Yeşilova bulunuyor.

“Hedefimiz sayıyı artırmak”

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Geçen yıl 7 akademisyenimizle listede yer almıştık, bu yıl sayıyı 8’e çıkardık. Bu başarı bizim için büyük gurur kaynağı. Hedefimiz bu sayıyı 10’lara çıkarmak” dedi.

Akademisyenlerin öne çıkan çalışmaları

Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, operasyon yönetimi, tedarik zinciri ve döngüsel ekonomi alanlarındaki çalışmalarıyla indekslerde ilk sırada yer aldı.

Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, enerji ve ekserji sistemleri üzerine yaptığı araştırmalarla enerji alanında öne çıkıyor.

Prof. Dr. İsmail Türkan, bitki biyolojisi ve uzay araştırmaları kapsamında geliştirdiği deneylerle dikkat çekiyor.

Prof. Dr. Meltem Gürel, mimarlık kuramı, kültür-mekan ilişkisi ve toplumsal cinsiyet üzerine çalışmalar yürütüyor.

Doç. Dr. Mir Jafar Sadegh Safari, iklim değişikliği ve su kaynakları üzerine araştırmalarıyla biliniyor.

Prof. Dr. Duygu Türker Özmen, sürdürülebilirlik ve iş etiği alanında ulusal ve uluslararası ödüllere sahip.

Doç. Dr. Banu Yetkin Ekren, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi üzerine ABD’de araştırmalar yaptı.

Prof. Dr. Dilvin Taşkın Yeşilova, yeşil finans ve enerji ekonomisi üzerine çalışmalarıyla dikkat çekiyor.