Tuzla Aydınlı Koyu’nda faaliyet gösteren Gemi İnşa Sanayicileri A.Ş. (GİSAŞ), geliştirdiği elektrikli römorkörlerle denizcilikte karbon salımını önemli ölçüde azaltıyor. GİSAŞ Genel Müdürü Türkan Manasır Öz, şirketin elektrikli römorkörlerinin yılda 210 ton karbon ve 9 ton azot oksit salımını önlediğini belirterek, bu miktarın 150 aracın trafikten çekilmesine denk geldiğini söyledi.

2019’da başlatılan proje kapsamında, tamamen yerli ve milli teknolojiyle geliştirilen dört elektrikli römorkör hizmete alındı. Bugün Tuzla Limanı’nda 4’ü elektrikli, 4’ü dizel olmak üzere toplam 8 römorkörle gemilerin manevra ve itme-çekme işlemleri gerçekleştiriliyor. Öz, hedeflerinin tüm operasyonları elektrikli römorkörlerle yürütmek ve liman bölgesini karbonsuz hâle getirmek olduğunu vurguladı.

Elektrikli römorkörlerin çevreye katkısını ölçtüklerini aktaran Öz, “Her bir elektrikli römorkör, yılda 210 ton karbon ve 9 ton azot oksit salımını engelliyor. Bu, 150 aracın trafikten çekilmesine veya 9 bin 500 ağacın bir yılda tuttuğu karbona eşdeğer” dedi.

Türkan Manasır Öz, projenin ortaya çıkış nedenini, “Dünya iklim kriziyle mücadele ediyor. Biz de denizcilikte karbon emisyonunu nasıl azaltabiliriz diye düşündük ve elektrikli römorkörleri geliştirdik. İlk üretimden sonra her yıl bir adet daha inşa ettik” sözleriyle anlattı.

Öz, sektörde fosil yakıtlı deniz araçlarının iklim kriziyle mücadelede sürdürülebilir olmadığını belirterek, tüm limanlarda düşük karbonlu sistemlere geçilmesi gerektiğini vurguladı.