Son Mühür- Endonezya'nın en büyük İslami örgütü Nahdlatul Ulema, Ağustos ayında Gazze Savaşı sırasında İsrail'e verdiği destekle bilinen bir ABD'li alimi bir iç toplantıya davet ettiği için liderinden istifa etmesini istedi.

Yaklaşık 100 milyon üyesi ve bağlı kuruluşuyla dünyanın en büyük İslam örgütü olan NU'nun yönetimi, Perşembe günü yapılan toplantının tutanaklarına göre, Başkan Yahya Cholil Staquf'a istifa etmesi veya görevinden alınması için üç gün süre verdi.



NU, Staquf'un görevden alınmasının gerekçesi olarak, "Uluslararası Siyonizm şebekesine bağlı" bir kişiyi iç bir etkinliğe davet etmesini ve mali suistimal iddialarını gösterdi.

Staquf, davet için özür diledi ve Berkowitz'in geçmişini dikkatlice araştırmadığı için bunun bir hata olduğunu, İsrail'in "Gazze'deki vahşi soykırım eylemlerini" kınadığını söyledi.



Gazze'deki soykırımı aklamaya çalışmıştı...



Berkowitz'in internet sitesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonlarını destekleyen yazılar yazdığı, Eylül ayında da İsrail'e yönelik soykırım iddialarını çürütmeyi amaçlayan bir yazı kaleme aldığı belirtiliyor.

Berkowitz'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Berkowitz Ağustos ayında NU seminerlerinde Batı siyasi düşüncesinin tarihi hakkında konuşma yaptı.

Dünyanın Müslüman çoğunluklu ülkesi Endonezya, 2023'te savaşın başlamasından bu yana İsrail'in Filistin toprakları Gazze'deki eylemlerini birçok kez kınayan açıklama yapmıştı.

İki devletli çözümü savunan Endonezya'nın İsrail ile diplomatik ilişkisi bulunmuyor.