Son Mühür- Gazze'nin trajedisi bitecek gibi görünmüyor. Yerel sağlık yetkililerinden gelen bilgilere göre İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında en az 20 kişinin öldü, 80'den fazla kişi de yaralandı.

ABd Başkanı Trump'ın 20 maddelik planının ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Müslüman ülkelerin de destek verdiği barış görüşmeleri 10 Ekim'de atılan imzalarla yaşama geçmişti.

Ancak o tarihten sonra da Hamas'ın silah bırakmadığını gerekçe gösteren İsrail birçok kez bölgeyi ateş altına alarak onlarca Filistinli'yi yaşamadan kopardı.



Bölgeden gelen ilk haberlere göre İsrail savaş uçaklarının işl saldırısında Rşmal kemtindeki bir araç hedef alındı.

İsrail hava kuvvetlerinin, araca yönelik saldırının hemen ardından Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr el-Belah kenti ve Nuseyrat kampında iki eve iki ayrı hava saldırısı düzenleyerek en az 10 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden olduğu belirtiliyor.

Gazze'nin batısındaki bir eve düzenlenen saldırıda en az beş Filisitinli'nin öldüğü, gün içindeki saldırılara ölü sayısının 20'yi bulduğu dile getiriliyor.

Silahlı bir saldırgan iddiası...



İsrail ordusu'ndan yapılan açıklamada, silahlı bir saldırganın Gazze'de İsrail kontrolündeki topraklara girdiğini ve "insani yardımların Güney Gazze'ye ulaştığı bölgedeki insani yolu" istismar ettiğini belirterek, bunun "ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali" olduğunu savunarak buna karşılık Gazze'deki hedeflerin vurulduğu öne sürüldü.

Gazze'deki Hamas yetkililerinden yapılan açıklamada ise, İsrail ordusunun iddialarını asılsız ve "öldürmek için bir bahane" olarak nitelendirerek, grubun ateşkes anlaşmasına bağlı kaldığı vurgulandı.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada İsrail'in arabuluculara, Hamas'ın kalan üç rehineyi iade ederek ve silahsızlandırmayı tamamlayarak "ateşkesin kendisine düşen tarafını yerine getirmesi konusunda ısrarcı olması" çağrısında bulunduğu belirtildi.