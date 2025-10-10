Son Mühür - Rekabet Kurulu, spor giyim markası Adidas hakkındaki soruşturmasını tamamlayarak şirkete 402 milyon lira idari para cezası uyguladı. Kurul, Adidas’ın bayilerinin yeniden satış fiyatlarını belirleyerek fiyat rekabetini kısıtladığını ve rekabet ortamını bozduğunu tespit etti.

Rekor ceza

Rekabet Kurulu açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular, Adidas’ın yetkili satıcılarının uygulayabileceği indirim oranlarını, indirim yapılabilecek ürünleri ve indirim dönemlerini belirlediğini ortaya koydu. Bu uygulamalarla satıcılarının yeniden satış fiyatlarını tespit ederek fiyat rekabetini sınırladığı tespit edilen şirkete 402 milyon Türk Lirası idari para cezası verildi. Yetkili satıcıların fiyat politikalarına müdahale, özellikle çevrim içi satış kanallarında rekabeti bozucu etkiler yarattığı gerekçesiyle ihlale konu oluyor"