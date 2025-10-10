Son Mühür- Filipinler, sabah saatlerinde meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremle büyük bir paniğe sahne oldu. yerin yaklaşık 30 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, ülkenin birçok bölgesinde güçlü şekilde hissedildi. binalar sallandı, elektrik kesintileri yaşandı ve vatandaşlar korku içinde sokaklara çıktı.

İkinci deprem 6.9 büyüklüğünde

ilk sarsıntının ardından yaklaşık birkaç saat sonra, türkiye saatiyle 14.20 civarında 6.9 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. art arda yaşanan bu iki güçlü sarsıntı, halkta büyük endişe yarattı. bazı bölgelerde yollar ve altyapı sistemlerinde hasar oluştuğu bildirilse de, henüz resmi bir can kaybı açıklaması yapılmadı.

Hükümetten tsunami uyarısı

filipinler hükümeti, iki büyük depremin ardından acil uyarı sistemini devreye aldı. yetkililer, özellikle sahil şeridinde yaşayan vatandaşlara “yüksek bölgelere gitmeleri” çağrısında bulundu. yapılan resmi açıklamada, “sahil bölgesinde yaşayan halkın adaların yüksek kesimlerine gitmesi önemle rica olunur” ifadeleri yer aldı.

birden fazla adadan oluşan filipinler, pasifik okyanusu üzerindeki konumu nedeniyle tsunami riskine son derece açık bir ülke olarak biliniyor. yetkililer, küçük bir dalga yükselmesinin bile kıyı şeridinde yıkıcı sonuçlara yol açabileceğini belirterek, tüm acil durum ekiplerinin teyakkuza geçtiğini bildirdi.