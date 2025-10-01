Son Mühür- Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelirken bu kez samimi açıklamalarıyla magazin dünyasında ses getirdi.

67 yaşındaki pop ikonu, katıldığı podcast programında hem ruhani yaşamını hem de geçmişte yaşadığı zorlu bir dönemi tüm detaylarıyla anlattı.

“Hayatı hafife alma”

Madonna, Jay Shetty’nin “On Purpose with Jay Shetty” adlı podcast programında, ruhani yaşamın kendisi için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Ünlü şarkıcı, “Ruhani bilgelik, her şey yolundayken değil; zorlandığında, sınandığında ve mutlu olduğunda işe yarıyor. Her şeyin bir anda elinden alınabileceğini bilmek lazım.

Hayatı hafife alma. Radikal kabulleniş, başına gelen şeylerin olması gerektiğini kabul etmek ve bununla birlikte iyi olacağını bilmektir” ifadelerini kullandı.

"Her gece kulis odamda yerde yatıp ağlıyordum"

İki saat süren samimi söyleşi sırasında Madonna, oğlunu kaybetme korkusunun kendisini nasıl derinden etkilediğini anlattı.

Ünlü şarkıcı, o dönemde kulis odasında gözyaşlarına boğulduğunu belirterek, “Her gece sahneye çıkmadan önce kulis odamda yerde yatıp ağlıyordum. Dayanamıyordum. Gerçekten her şeyin sonuymuş gibi hissediyordum” dedi.

2016’daki velayet davası gündem olmuştu

Madonna’nın 2016 yılında, o dönem 16 yaşında olan oğlu Rocco’nun babası yönetmen Guy Ritchie ile girdiği velayet davası dünya basınında geniş yer bulmuştu.

Turne programına devam eden Madonna, bu süreçte hem sahnede hem de kuliste büyük bir psikolojik yük altında olduğunu açıkladı.

“İntiharı düşündüm”

Ünlü sanatçı, en zor günlerinde intiharın eşiğine geldiğini de dile getirmişti. “Kolumu kesmek istedim, intiharı düşündüm.

Biri çocuğumu benden almaya çalışıyordu, bu da beni öldürmekle eşdeğerdi” sözleriyle yaşadığı çaresizliğini aktardı.

Manevi inanç ve kabala felsefesi kurtarıcı oldu

Madonna, bu zorlu dönemde kendisini ayakta tutan en önemli şeyin manevi dünyası ve spiritüel inancı olduğunu belirtti.

Kabala felsefesine yönelmesinin hayatını kökten değiştirdiğini söyleyen ünlü şarkıcı, ruhani inancının onu yeniden hayata bağladığını vurguladı.