Son Mühür- Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışma kapsamında, örgütün Hava Kuvvetleri’ne sızan ve kamuoyunda “mahrem hizmetler” olarak bilinen gizli yapılanmasıyla bağlantılı oldukları belirlenen şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.

Kontörlü telefonlarla iletişim kurmuşlar

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin Ankara genelinde faaliyet gösteren büfe, market ve bakkal gibi iş yerlerindeki kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün sözde “mahrem imamlarıyla” haberleştikleri tespit edildi. Bu yöntemle örgüt içi gizliliğin sürdürüldüğü ve emir-komuta zincirinin bu hatlar üzerinden kurulduğu belirlendi.

Elde edilen bulgular doğrultusunda, 5’i halen görevde, 5’i görevden ayrılmış asker ve 6’sı sivil “mahrem imam” olmak üzere toplam 16 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli operasyonun, diğer illerdeki bağlantıların tespitiyle genişletilmesi bekleniyor.