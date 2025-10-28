Son Mühür - Çeşitli haber kaynakları, salı günü başlayacak olan “kemer sıkma önlemleri” kapsamında yaklaşık 30.000 çalışanın işten çıkarılacağını duyurdu.

Yapay Zeka ve müşteri deneyimi

Bu kesinti, Amazon’daki yaklaşık 350.000 ofis pozisyonunun yaklaşık yüzde 10’unu kapsayacak, ancak şirketin 1,5 milyondan fazla çalışanının büyük bölümünü oluşturan dağıtım ve depo kadrolarını etkilemeyecek. Potansiyel maliyet azaltımı haberinin ardından Amazon hisseleri, resmi işlem gününü hafif yükselişle tamamladı. CEO Andy Jassy, çevrimiçi müşteri etkileşimlerinden ofislerin verimliliğini artırmaya kadar iş operasyonlarını kolaylaştırmada yapay zekanın potansiyelini övdü. Jassy, son çeyrek kazanç toplantısında, “Yapay zekanın her müşteri deneyimini dönüştüreceğine dair inancımız yavaş yavaş gerçeğe dönüşüyor” ifadelerini kullandı.