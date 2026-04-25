Son Mühür- CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında Parti Genel Merkezi'nde belediye başkanları buluşması yapılıyor. Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları ve büyükşehirlerin ilçe belediye başkanlarıyla ayrı ayrı yapılacak 5 oturumda belediyelere yönelik yapılan operasyonlara karşı yol haritası belirlenecek.

Toplantının ardından CHP Lideri Özel'in alınan kararları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

"Süreci kapsamlı biçimde ele aldık"

Diğer yandan belediye başkanları buluşmasına Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de katıldı. Sengel, sürecin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirterek, halkın iradesiyle hareket ettiklerini ve kararlılıkla yollarına devam edeceklerini ifade etti.

Sengel burada yaptığı açıklamada;

"19 Mart’tan bu yana yaşanan siyasi darbe sürecini değerlendirmek üzere, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in çağrısıyla partimizin genel merkezinde CHP’li belediye başkanlarımızla bir araya geldik. Hem süreci kapsamlı biçimde ele aldık hem de Türkiye’nin birinci partisi olmanın verdiği gurur ve sorumlulukla, halkın iradesinden aldığımız güçle yolumuza kararlılıkla devam ettiğimizi bir kez daha vurguladık. Rehberimiz, kurucu genel başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk; hedefimiz ise güçlü bir Türkiye için iktidar" dedi.