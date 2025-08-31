Son Mühür- Yeni atanan Başbakan Yulia Svyrydenko, 18 ila 22 yaş arasındaki Ukraynalı erkeklerin sıkıyönetim altında artık sınırı her iki yönde serbestçe geçebileceklerini söyledi.

Rusya'nın Şubat 2022'de küçük komşusunu işgal etmesinin ardından getirilen önceki düzenlemeler, 18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeyi terk etmesini yasaklıyordu.

Svyrydenko, Telegram'da hükümet kararnamesine atıfta bulunarak, "Bu, bu yaş grubundaki tüm vatandaşlar için geçerlidir. Karar, çeşitli nedenlerle Ukrayna dışında bulunan vatandaşları da kapsamaktadır.

Ukraynalıların Ukrayna ile maksimum bağlarını sürdürmesini istiyoruz. Değişiklikler resmi yayından sonraki gün yürürlüğe girecek." Diye yazdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Aralık 2024'te yaptığı bir açıklamada, Şubat 2022'den itibaren başlayan tam ölçekli işgalde Ukrayna'nın 43.000 askerinin öldüğünü ve 370.000 askerin yaralandığını belirtti.

Şubat 2025'te bu rakamları güncelleyen Zelenski, 46.000'den fazla askerin öldüğünü ve 380.000 askerin yaralandığını ifade etti.

ABD merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS), Haziran 2025'te Ukrayna'nın toplam askeri kayıplarını (ölü ve yaralı) yaklaşık 400.000 olarak tahmin etmişti.