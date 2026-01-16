Son Mühür/ Merve Turan- Türkiye yüzme tarihinde büyükler kategorisinde dünya rekoru kıran ilk sporcu olan Emre Sakçı, yeni hedefleri doğrultusunda antrenmanlarını İzmir’de sürdürüyor. Milli yüzücü, hazırlıklarını Dokuz Eylül Üniversitesi İnciraltı Yarı Olimpik Havuzu’nda gerçekleştiriyor.

Antrenman adresi: İnciraltı Yarı Olimpik Havuzu

Fenerbahçe ve A Mill, Yüzme Takımı formasıyla önemli başarılara imza atan Sakçı, yoğun antrenman programı kapsamında DEÜ’nün modern tesislerinden faydalanıyor.

İnciraltı’nda yer alan yarı olimpik havuz; öğrenciler, vatandaşlar ve profesyonel sporcuların kullanımına açık olmasıyla dikkat çekiyor. Tesis, teknik altyapısı ve donanımıyla İzmir’de yüzme sporunun gelişimine önemli katkı sunuyor.

“Uzun yıllar havuz sıkıntısı yaşadık”

Antrenman yaptığı tesisle ilgili değerlendirmelerde bulunan Emre Sakçı, İnciraltı Yarı Olimpik Havuzu’nun bölge için önemli bir ihtiyacı karşıladığını vurguladı.

Milli sporcu, “Biz yüzücüler uzun yıllar antrenman yapacak uygun havuz bulmakta zorlandık. Bu tesis, yapıldığı günden bu yana bölgenin ihtiyacını fazlasıyla karşıladı.

Sporcu dostu, keyifli ve donanımlı bir ortam sunuyor. Bizler için gerçekten büyük bir imkan” ifadelerini kullandı.

Genç yüzücülere mesaj: Disiplin ve sabır şart

DEÜ bünyesinde antrenman yapma fırsatı bulduğu için üniversite yönetimine teşekkür eden Sakçı, yüzmeye gönül veren gençlere de önemli tavsiyelerde bulundu.

Başarının disiplinli çalışma, sabır ve süreklilikten geçtiğini belirten millî yüzücü, genç sporculara hayallerinden ve spordan asla vazgeçmemeleri çağrısında bulundu.

Emre Sakçı’nın başarılarla dolu kariyeri

1997 yılında İzmir’de dünyaya gelen Emre Sakçı, yüzme sporuna çok küçük yaşlarda başladı. Özellikle kurbağalama stilinde kısa sürede öne çıkan Sakçı, genç yaşta millî takıma yükselerek Türkiye’yi uluslararası organizasyonlarda temsil etti.

Avrupa Şampiyonaları, Dünya Kupaları ve üniversiteler arası yarışmalar dâhil olmak üzere birçok prestijli organizasyonda yarışan Sakçı, kariyeri boyunca çok sayıda Türkiye rekoru kırdı.

Milli yüzücünün kariyerindeki en önemli dönüm noktası ise 2021 yılında geldi. Sakçı, 50 metre kurbağalama kısa kulvar yarışında kırdığı dünya rekoruyla adını dünya yüzme tarihine yazdırdı.

Hedef yeni rekorlar ve madalyalar

Kırdığı dünya rekoruyla yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası yüzme camiasında da uzun süre gündem olan Emre Sakçı, Avrupa ve dünya çapındaki organizasyonlarda istikrarlı performansını sürdürüyor. Başarılı sporcu, özellikle kısa kulvar yarışlarında madalya adayları arasında gösterilmeye devam ediyor.

