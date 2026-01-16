Son Mühür / Erkan Doğan - Gerginlik yaratan olaydan sonra Zafer Partisi Çeşme İlçe Başkanlığı, video kayıtlarıyla birlikte Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Yüksek sesle yapılan yayın tepki topladı

7 Ocak 2026 tarihinde meydana geldiği belirtilen olayda, çarşı merkezindeki bir ayakkabı mağazasının ses sisteminden PKK terör örgütü ve elebaşını öven sloganların yükseldiği iddia edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerin ardından Zafer Partisi Çeşme İlçe Başkanlığı harekete geçti.

"Hukuki sürecin takipçisiyiz"

Çeşme Çarşısı’nda Terör Örgütü Propagandası yapıldığı iddiasıyla Cumhurite Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını belirten Avukat Orhan Önal dilekçesinde, '"Terör örgütü propagandası", "Suçu ve suçluyu övme" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından sorumluların cezalandırılmasını talep etti. Kamu vicdanını yaralayan bu tür olayların cezasız kalmaması gerektiğini vurgulayarak Önal, "Devletin birliği ve bütünlüğüne kasteden yapıların propagandasının, ilçemizin kalbinde alenen yapılması kabul edilemez," dedi.

Savcılık soruşturma başlatıyor

Dilekçede, söz konusu işletmenin sorumlularının ve yayını organize eden kişilerin ivedilikle tespit edilmesi istendi. Avukat Orhan Önal tarafından sunulan suç duyurusunda; video kayıtlarının bilirkişi tarafından incelenmesi ve çevredeki MOBESE kayıtlarının dosyaya eklenmesi talep edildi.

Davanın sonuna kadar takipçisiyiz

Zafer Partisi Çeşme İlçe Başkanı Ozan Erdoğan yaptığı açıklamada, Türk adaletine güvendiklerini ve Avukat Orhan Önal koordinesinde davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade etti. Olayla ilgili Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı’nın geniş kapsamlı bir soruşturma başlatması bekleniyor.