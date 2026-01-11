Adana’da geniş bir müşteri kitlesine sahip olan ve piyasayı milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen güzellik merkezi işletmecisi S.Ç.’nin firarı, beraberinde büyük bir dramı ve skandallar zincirini getirdi. Çok sayıda mağdur bırakan ve bir kişinin intiharıyla sonuçlanan sürecin ardından sırra kadem basan S.Ç.'nin, kıtalararası kaçışının ardından Güney Afrika’da yeni bir iş hayatına atıldığı belirlendi.

Şubeler yağmalandı, çalışanlar mağdur oldu

Kent genelinde üç ayrı şubeyle hizmet veren işletmenin sahibi S.Ç.’nin, piyasa değerinin oldukça altında cazip kampanya vaatleriyle hem müşterilerini hem de tedarikçilerini yüksek meblağlarda dolandırdığı öne sürüldü. 17 Nisan 2025 tarihinde aniden yurt dışına kaçan işletmecinin ardından, aylardır maaşlarını alamayan personel şubelerdeki eşyaları yağmalayarak tepkisini gösterdi. Firari işletmeci, çalışanlarına gönderdiği mesajda kaçmadığını iddia edip bir gün borçlarını kapatacağını savunsa da, yağma olayları nedeniyle geri dönüşünün imkansız hale geldiğini öne sürerek kendisini savunmaya çalıştı.

Bir ailenin yıkımı ve acı intihar

Skandalın en sarsıcı yanı ise dolandırıcılık iddialarının bir can kaybına yol açması oldu. Geçtiğimiz yıl S.Ç.’ye güvenerek kredi çekmek maksadıyla evini ipotek ettiren Uluslararası Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanı N.Ş.’nin eşi Fadıl Şahin, yaşadığı ekonomik darboğaz ve baskılara dayanamayarak yaşamına son verdi. Şahin’in ölümü Adana’da büyük bir infiale yol açarken, mağdurlar adaletin yerini bulması ve S.Ç.’nin bir an önce Türkiye’ye iade edilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Güney Afrika’da pişkin paylaşımlar

Türkiye’de bıraktığı enkaza rağmen S.Ç., sosyal medya hesapları üzerinden sergilediği lüks yaşamıyla tepkilerin odağı haline geldi. Firari ismin Güney Afrika’da yeni ve oldukça gösterişli bir güzellik merkezi açtığı, burada faaliyetlerine ara vermeden devam ettiği ortaya çıktı. Yeni müşterileriyle samimi pozlarını ve konforlu hayatını paylaşmaktan çekinmeyen S.Ç.’nin bu tutumu, hem Adana’daki mağdurları hem de kamuoyunu ayağa kaldırdı.

Adli süreç ve iade talebi bekleniyor

Dolandırıcılık mağdurları, ellerindeki belgelerle adli makamlara başvurarak S.Ç.’nin uluslararası düzeyde aranması için girişimlerini sürdürüyor. Bir aileyi dağıtan, onlarca kişiyi ekonomik yıkıma sürükleyen işletmecinin Güney Afrika’daki yeni yaşamı, adaletin tecelli etmesini bekleyen vatandaşlar tarafından büyük bir öfkeyle takip ediliyor. Mağdurlar, "Adana’da can yakanlar Güney Afrika’da sefa sürmemeli" diyerek seslerini duyurmaya çalışıyor.