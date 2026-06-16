2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu ilk hafta karşılaşmasında Belçika ile Mısır kozlarını paylaştı. ABD’de yer alan Lumen Field Stadyumu’nda oynanan mücadele 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı.
Mısır ilk yarıda üstünlüğü sağladı!
Karşılaşmaya etkili bir şekilde başlayan Mısır, ilk yarıda yakaladığı fırsatı gole çevirdi. Dakikalar 20’yi gösterdiğinde Emam Ashour’un kaydettiği golle Afrika temsilcisi 1-0 skor üstünlüğünü ele geçirdi.
Belçika eşitliği ikinci yarıda yakaladı!
İkinci devrede baskısını sürdüren Belçika'ya, aradığı gol 66. dakikada geldi. Mısır savunmasında yaşanan talihsiz pozisyonda Mohamed Hany topu kendi ağlarına gönderdi ve skora denge geldi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.
İlk 11'ler!
Belçika: Courtois, Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne, Onana, Tielemans, Trossard, De Bruyne, Doku, De Ketelaere
Mısır: Shobeir, Hany, Ibrahim, Fathy, Fotouh, Lasheen, Attia, Salah, Ashour, Ziko, Marmoush