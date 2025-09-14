Son Mühür- Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında dev mücadeleye sahne oldu. Fenerbahçe, Chobani Stadyumu’nda ağırladığı Trabzonspor’u 1-0 mağlup ederek taraftarını sevince boğdu. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 45. dakikada Youssef En-Nesyri kaydetti.

En-Nesyri ilk kez Trabzonspor’u avladı

Faslı forvet En-Nesyri, Türkiye’de ilk kez Trabzonspor ağlarını havalandırdı. Szymanski’nin hazırladığı pozisyonu iyi değerlendiren yıldız golcü, takımına kritik üç puanı kazandırdı.

Trabzonspor 70 dakika 10 kişi mücadele etti

Mücadelede 20. dakikada tansiyon yükseldi. Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu’na sert müdahalesi sonrası önce sarı kart gördü.

Ancak VAR incelemesinin ardından hakem Ozan Ergün, kartı kırmızıya çevirdi. Trabzonspor kalan dakikaları 10 kişi tamamladı.

Domenico Tedesco ilk maçında galibiyetle başladı

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig’deki ilk sınavında üç puanla tanıştı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla 4 maç sonunda 10 puana ulaştı. Trabzonspor ise ligdeki ilk mağlubiyetini aldı ve aynı puanda kaldı.

Maçın önemli anları

11. dakika: Onuachu’nun golü faul gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi.

45. dakika: En-Nesyri’nin golü Fenerbahçe’ye üstünlüğü getirdi.

49. dakika: Szymanski’nin şutunu Onana çıkardı, dönen top En-Nesyri’nin vuruşuyla üst direkten döndü.

82. dakika: İrfan Can Kahveci’nin sert şutu direkten döndü.

Puan durumu ve sonraki maçlar

Bu galibiyetle Fenerbahçe, zirve takibini sürdürdü. Sarı-lacivertliler hafta arasında Alanyaspor ile erteleme maçına çıkacak, ardından Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Trabzonspor ise bir sonraki haftada sahasında Gaziantep FK’yı ağırlayacak.