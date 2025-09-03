Son Mühür - ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi, cinsel istismar suçlamalarıyla gündeme gelen Jeffrey Epstein’a ilişkin 33.295 sayfalık ayrıntılı belgeyi kamuoyunun erişimine açtı. Skandala dair yeni detayları ortaya koyan belgeler arasında e-posta yazışmaları, uçuş listeleri ve mahkeme evrakları da bulunuyor.

Gizli bilgisayarda not bulundu

FBI’ın Jeffrey Epstein’ın evinde gerçekleştirdiği aramaya ait vücut kamerası kayıtları, skandal milyarderin yaşam alanına dair dikkat çekici ayrıntıları gözler önüne serdi. Görüntülerde, duvarları kadın fotoğraflarıyla kaplı ofisler ve üzerinde “dokunmayın” yazılı bir not bulunan bilgisayar öne çıkıyor. Bazı karelerde çıplak kadınların fotoğrafları yer alırken, Ghislaine Maxwell’in Papa II. John Paul ile görüşmesine ait görüntüler de dikkat çeken sahneler arasında.

''Çok genç kızlar evine geliyordu''

Yayınlanan belgeler arasında yer alan ses kayıtlarında, Epstein’ın bir çalışanı evine “çok genç kızların” geldiğini itiraf ediyor. Bu ifadeler, Epstein'ın kurduğu ağın nasıl işlediğine dair yeni bilgiler sunuyor.

2 saatlik uzun görüntü

Epstein’ın hapishanede hayatını kaybettiği geceye ait güvenlik kamerası kayıtlarının yeni versiyonu, önceki görüntülere kıyasla iki saatlik ek kayıt içeriyor. Ancak kamuoyunda uzun süredir tartışılan “kayıp dakika” meselesi hâlâ netlik kazanmış değil ve komplo teorilerini beslemeye devam ediyor.

Demokrat politikacıdan tepki

Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi üyesi Demokrat Robert Garcia, yayınlanan belgeleri sert bir dille eleştirdi. Garcia, Adalet Bakanlığı’ndan elde edilen belgelerin %97’sinin zaten kamuya açık olduğunu vurgulayarak, “Amerikan halkına sesleniyorum, bu durum sizi yanıltmasın. Yapılan detaylı incelemede, Gözetim Demokratları belgelerin büyük çoğunluğunun zaten kamuya açık olduğunu ortaya koydu. Müşteri listesine dair herhangi bir bilgi yok ve şeffaflığı artıran bir gelişme bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

Müşteri listesi var mı?

Epstein skandalının en önemli unsurlarından biri olan müşteri listesi konusu hala netlik kazanmadı. Hapiste verdiği son röportajda Ghislaine Maxwell, böyle bir listenin mevcut olmadığını öne sürdü. Öte yandan, ABD Başsavcısı Pam Bondi’nin daha önce böyle bir listenin “masasında bulunduğu” yönündeki açıklamaları geri çekildi. Bondi’nin sözcüsü, bu ifadenin Epstein’a ilişkin genel belgeleri kapsadığını, özel bir müşteri listesine işaret etmediğini açıkladı.

Şeffaflık tartışması

33 bin sayfalık belge paketinin kamuoyunda beklenen tatmini sağlamaması, Epstein davasındaki şeffaflık eksikliğini bir kez daha ortaya koydu. Cinsel suçlar zincirinin tüm yönlerinin gün yüzüne çıkarılması için sivil toplumun baskısı sürüyor. Epstein dosyaları, ABD’nin en tartışmalı meselelerinden biri olmaya devam ederken, gerçek adalet arayışı da kesintisiz şekilde devam ediyor.