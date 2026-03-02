Son Mühür - Kuveyt’te bir F-15 savaş uçağının düşürüldüğü bildirildi. İlk görüntülerde uçağın kuyruğa yakın bir noktadan vurulduğu, havada defalarca takla attıktan sonra alevler içinde yere çakıldığı görüldü. Pilotun son anda fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan ayrıldığı belirtildi.

Resmi açıklama yapılmadı

Yerel kaynaklara göre pilot paraşütle yakın bir noktaya indi ve Kuveytli yetkililer tarafından karşılandı. Uçağın İran tarafından vurulup vurulmadığı ise henüz netlik kazanmadı. F-15’in dost ateşi sonucu düşmüş olabileceği iddiaları gündeme gelse de konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Gelen bilgilere göre söz konusu uçak, savaşın üçüncü gününde düşen ilk ABD/İsrail koalisyonu uçağı oldu.

İran misillemeler devam ediyor

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları devam ederken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde bulunan Akrotiri Üssü şüpheli bir insansız hava aracıyla hedef alındı. İngiltere, üs personelinin saldırıya karşılık verdiğini duyururken, GKRY yönetimi patlamanın İHA kaynaklı olduğunu ve olayda sınırlı düzeyde hasar meydana geldiğini açıkladı. Gece yarısı bölgede patlama sesleri duyulurken bazı savaş uçaklarının havalandığı bildirildi. Yaşanan gelişme, çatışmaların Doğu Akdeniz’e yayılma ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.

İran'dan ABD haberlerine yalanlama

The Wall Street Journal’da yer alan haberde, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani’nin, Umman arabuluculuğunda ABD ile görüşmeleri yeniden başlatmak amacıyla diplomatik girişimde bulunduğu öne sürüldü. Söz konusu iddia uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Laricani’den kısa süre sonra açıklama geldi. Laricani, çıkan haberleri yalanlayarak ABD ile müzakere edilmeyeceğini ifade etti.