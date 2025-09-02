Son Mühür/ Begüm Mol - Efes Selçuk Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü çocukların gözünden ve sanatın diliyle kutladı. Selçuk Efes Kent Belleği’nde açılan “Barışın Çocukları” sergisi ve düzenlenen etkinlikte, Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nde resim ve müzik kurslarına katılan öğrenciler sahne aldı. Çocuklar resim, dans ve müzik performanslarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşattı. “Barışı resmeden” eserler ise yoğun ilgi gördü. Sergi, 13 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek.

“Bu kente bir kadın elinin değdiği belli”

Resim derslerinde öğrencilere rehberlik eden öğretmen Merve Başaran, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’e teşekkür ederek, “Bu kente bir kadın elinin değdiği çok belli. Çocuklarımızın gözlerindeki heyecanı ve ışığı görünce, yaptığımız işin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anladım” dedi.

“Barışı en iyi çocuklar anlatır”

Çocukların barışı sanatla ifade etmesinin önemine değinen Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, “Barışı en iyi anlatacak olan çocuklardır. Ne çizgileri, ne hayalleri, ne de renkleri sınır tanır çocukların. Bizlere düşen; o sınır tanımaz çizgilere, renklere ve hayallere yol açabilmek, onları aydınlatabilmek olmalı” dedi.

Kütüphane bir akademiye dönüştü

Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nin, Efes Selçuklu çocukların gelişimine her geçen gün daha fazla katkı sunduğunu belirten Başkan Sengel, “Burada sadece bir resim sergisi yok. İsmail Aka Kütüphanesi, bir binadan ibaret değil; 2019 yılından bu yana tam bir akademiye dönüştürdüğümüz, tüm çocukların eşit şartlarda her türlü eğitimi almasını hedeflediğimiz bir noktada. Bu anlamda aynı bakış açısını paylaşan öğretmenlerimize, katkı sunan herkese ve bu kentin ilham veren çocuklarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Barış adaletle, eşitlikle, özgürlükle kanat çırpsın”

Başkan Sengel, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde yaptığı konuşmada, “Barış hüküm sürsün. Bunca kötülük devam ederken barış sadece yapılacak anlaşmalarla değil; adaletle tecelli etsin. Barış eşitlikle gerçekleşsin. Barış özgürlükle kanat çırpsın” ifadelerini kullandı.

Etkinlik renkli anlara sahne oldu

Konuşmaların ardından Yeşim Erol’un öğrencileri sahneledikleri dans gösterisiyle büyük alkış aldı. Başkan Sengel, serginin açılış kurdelesini çocuklarla birlikte kesti. Bahadır Varvar’ın öğrencilerinin sunduğu müzik dinletisiyle etkinlik sona erdi. “Barışın Çocukları” resim sergisi, ailelerin ve katılımcıların yoğun ilgisiyle açıldı, çocukların eserleri büyük beğeni topladı.