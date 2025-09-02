Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Zabıta Teşkilatı’nın 199’uncu kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene katıldı. Törende İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, sendika temsilcileri ve zabıta personeli yer aldı. Program, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı.

“Sıradan bir görev yapmıyoruz”

Törende konuşan Başkan Tugay, zabıta teşkilatının köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, “İzmir çok güzel bir şehir ve güçlü bir yerel yönetim yapısına sahip. Belediyeler, halkın tercih ettiği ve iç içe yaşadığı kurumlardır. Biz yerel yönetimlerin sorunların çözümünde çok etkili işler yaptığına inanıyoruz” dedi. Tugay, belediye personelinin halka dönük çalıştığını vurgulayarak, “Sıradan bir görev yapmıyoruz. Hassasiyetle çalışmamız gereken çok sayıda konu var. Giydiğiniz üniformanın belediyeyi yansıttığını unutmayın. Temsil ettiğiniz değerler 199 yıllık bir geçmişe sahip. Ne olursa olsun zabıtamız her zaman şefkatle, bilinçle ve şehre sahip çıktığını gösteren şekilde davranmalı” ifadelerini kullandı.

“Zabıta kolayca suçlanabiliyor”

Başkan Tugay, zabıta personeline yönelik haksız eleştiriler olduğunu da belirterek, “Zaman zaman haksız yere suçlansanız da çizginizden ödün vermeden çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan beklentimiz, zabıtamızın görev yaparken nelere maruz kaldığını objektif şekilde değerlendirmeleri. Zabıta hassas görevlerinden dolayı kolayca suçlanabiliyor ama bu adaletsiz bakış açısını kabul etmiyorum. Sizlerin daha iyi koşullarda çalışması ve yaptığınız işlerin daha iyi sonuç vermesi için birlikte çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

“Kamu adına düzeni sağlıyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Gökhan Daca ise kentin güvenliği için 7 gün 24 saat hizmet verdiklerini belirterek, “Zabıta, kent paydaşı olmanın teminatıdır. Yerel yönetimlerin topluma yansıyan yüzüdür. Bu nedenle bilgili, cesur, kararlı ve güçlü olmalıyız. Gerektiğinde canı pahasına görev yapan zabıta teşkilatımız, halkın güven ve sevgisinden güç alıyor” diye konuştu.

Plaket takdim edildi

Konuşmaların ardından Daca, Başkan Tugay’a teşkilata verdiği destek için teşekkür ederek plaket takdim etti.