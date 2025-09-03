TFF 2. Lig Beyaz Grup 3. hafta mücadelesinde Altınordu, pazar günü sahasında 24Erzincanspor’u ağırlayacak. İzmir ekibinde, genç stoper Bilal Demirağ’ın forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor.

Milli takım kampında

16 yaşındaki savunma oyuncusu, U17 Milli Takımı’nın Kocaeli’de Moldova ile cumartesi ve salı günü oynayacağı özel maçlar için ay-yıldızlı ekibin kampına katıldı.

Bilal’in Erzincanspor karşısında sahada olup olmayacağına U17 Milli Takım Teknik Direktörü Selçuk Erdoğan’ın karar vereceği öğrenildi.

Altınordu’dan özel talep

Altınordu yönetimi, milli takım teknik heyetine “Oyuncumuz cumartesi günkü Moldova maçında görev almayacaksa Erzincanspor karşılaşması için dönmesini istiyoruz” şeklinde bir talepte bulundu. Kararın kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Transferi son anda olmadı

Bilal Demirağ, yaz transfer döneminde Fenerbahçe’nin gündemine gelmiş, ancak transfer son aşamada gerçekleşmemişti.

Sezonun ilk haftasında 90 dakika sahada kalan genç futbolcu, geçtiğimiz hafta ise ikinci yarıda forma şansı buldu.

Gözler Selçuk Erdoğan’da

Altınordu camiası ve taraftarlar, kritik 24Erzincanspor karşılaşmasında savunmada önemli bir koz olan Bilal’in takıma dönüp dönmeyeceğini merakla bekliyor. Son sözü ise U17 teknik heyeti söyleyecek.