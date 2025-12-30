Son Mühür / Osman Günden - Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın Phuket seyahatinin yankıları sürüyor. Duman'a birçok tepki gelirken, bir tepki de AK Parti Buca Belediye Meclis Grubu Sözcüsü Murat Polat'tan geldi. Polat yaptığı açıklamada Başkan Duman'ı sert bir dille eleştirdi.

"Haklı bir tepki oluşturmuştur!"

Başkan Duman'ı bu seyahatinden dolayı eleştiren Polat, "Bugün kamuoyuna yansıyan ve Buca Belediye Başkanı Sayın Görkem Duman’ın, belediyede grev devam ederken yurt dışında tatilde olduğuna ilişkin görüntüler, Bucalı hemşehrilerimizde haklı bir tepki oluşturmuştur. Buca’da emekçiler grevdeyken, sokaklarda hizmet aksarken, çöpler toplanmazken; belediyeyi yönetmekle sorumlu kişinin ilçede değil, tatilde olması kabul edilebilir değildir. Yönetim sorumluluğu, kriz zamanlarında makamda olmayı; çözüm üretmeyi ve çalışanıyla, vatandaşıyla yüz yüze durabilmeyi gerektirir." dedi.

"Buca sahipsiz değildir!"

Buca'nın sahipsiz olmadığını söyleyen Polat, "Ortaya çıkan görüntüler, “öncelikler” konusunu bir kez daha tartışmaya açmıştır. Buca’nın acil çözüm bekleyen sorunları varken, belediye başkanının bu süreçte ilçeden uzak olması, kamu vicdanını yaralamıştır. Bizler AK Parti Buca Belediye Meclis Grubu olarak soruyoruz: Grev sürerken Buca’yı kim yönetmektedir? Emekçinin sesi duyulurken, başkan neden yoktur? Bu ilçenin sorunları tatilden dönüşe mi bırakılmıştır? Buca sahipsiz değildir. Bu ilçe algıyla değil, sorumlulukla yönetilmelidir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve bu görüntülere ilişkin açıklamanın ivedilikle yapılması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.