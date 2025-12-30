Son Mühür/ Merve Turan - Bornova Belediyesi, sosyal destek çalışmaları kapsamında Kent Marketlerden faydalanan 3 bin 500 aileye yeni yıl öncesinde ek destek sağladı. Aralık ayı için yapılan düzenleme kapsamında, ailelerin kartlarına 100’er kredi yüklendi.

İlçede hizmet veren 7 Kent Market, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan sosyal incelemeler sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlara hizmet sunuyor.

Temel ihtiyaçlar kartla karşılanıyor

Destekten yararlanan vatandaşlar, ekonomik durumlarına göre her ay kartlarına yüklenen 100, 110 ve 120 krediyle gıda, temizlik, kırtasiye, yakıt ve giyim gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Yaşlı ve yatalak durumda olan vatandaşların ihtiyaçları ise belediye ekipleri tarafından evlerine ulaştırılıyor.

Başkan Eşki: Kimse yalnız değil

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sosyal destek politikalarının temel amacının dayanışmayı büyütmek olduğunu vurguladı. Eşki, Kent Market uygulamasının ihtiyaç sahibi vatandaşların onurlu bir şekilde alışveriş yapmasına olanak tanıyan güçlü bir model olduğunu ifade etti. Yeni yıl öncesinde yapılan ek kredi yüklemesiyle hem ekonomik rahatlama hem de moral desteği sağlandığını kaydetti.

Vatandaştan memnuniyet mesajı

Kent Market desteğinden yararlanan vatandaşlar, kartlarına düzenli olarak yüklenen kredilerin temel ihtiyaçlarını karşılamada önemli katkı sunduğunu belirtti. Yeni yıl öncesinde yapılan ek kredi yüklemesinin kendilerini rahatlattığını ifade eden vatandaşlar, Bornova Belediyesi’ne ve Başkan Ömer Eşki’ye teşekkür etti.

Adil ve şeffaf destek modeli

Kent Market sistemi, sosyal incelemeler ve düzenli denetimler sonucunda belirlenen ailelere ulaşıyor. Belediye, desteklerin adaletli, şeffaf ve ihtiyaca göre planlanması için başvuruları titizlikle değerlendirirken, uygulamanın önümüzdeki dönemde daha fazla vatandaşa ulaşması hedefleniyor.