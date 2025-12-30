İzmir Valisi Süleyman Elban, İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde yılbaşı tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamaya İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı da katıldı.

Vali Elban, konuşmasına Yalova’da DEAŞ operasyonu sırasında şehit olan polisler için rahmet, yaralanan polis ve bekçilere ise acil şifa dilekleriyle başladı. Vatandaşların huzur ve güven içinde yeni yıla girmesi amacıyla kapsamlı tedbirler alındığını ifade etti.

Kaçak içki ve trafik denetimleri sıklaştırıldı

Son bir aydır kaçak içkiyle mücadelede denetimlerin yoğunlaştırıldığını belirten Elban, emniyet ve jandarma ekiplerinin bu çalışmaları artırarak sürdürdüğünü kaydetti. Yılbaşı öncesi ve günü trafik yoğunluğuna karşı da ekip sayısının artırıldığı açıklandı.

Kara, deniz ve havada görev

Yılbaşı akşamı emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik’ten 13 bin 385 personelin 1.680 araçla görev yapacağı bildirildi. Tedbirlerin şehir merkezleri, kırsal alanlar ve denizlerde eş zamanlı uygulanacağı belirtildi. Alışveriş alanları, eğlence ve kutlama yapılan toplu alanlarda güvenlik önlemlerinin artırıldığı aktarıldı.

Sağlık, enerji ve iletişim tedbirleri alındı

Vali Elban, sağlık ekiplerinin takviye edildiğini, acil servisler başta olmak üzere tüm sağlık kuruluşlarının hazır olduğunu söyledi. Enerji ve haberleşmede aksama yaşanmaması için ilgili kurumlarla koordinasyon sağlandığını belirtti. Gıda güvenliği kapsamında iş yeri ve gıda denetimlerinin yoğunlaştırıldığı, AFAD personelinin de olası durumlar için hazır bekletileceği ifade edildi.

112 Acil Çağrı Merkezi hazır

Yılbaşı gecesi boyunca 112 Acil Çağrı Merkezi’nin 7/24 esasına göre görev yapacağı, vatandaşlardan gelecek ihbarların ilgili birimlere anında iletileceği bildirildi.