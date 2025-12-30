Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kooperatif soruşturmasının ikinci dalgası kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Şenol Aslanoğlu ve ilk kooperatif soruşturmasından bugüne tutuklu yargılanan geçmiş İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya hakkında yeniden tutuklama kararı verilmesi hakkında konuştu.

"YORUM YAPMAM DOĞRU OLMAZ"

Tugay, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımıza yürekten katılıyorum. Bir önceki il ve büyükşehir belediye başkanlarımızın bu şekilde özgürlüklerinden mahrum bırakılmaları bizi çok üzüyor. Ben aktif olarak kamu yöneticisi durumundayım. Daha fazla yorum yapmam doğru olmaz. Genel Başkanımız gibi düşünüyorum. Adalete her anlamda yardımcı olmaya hazırım."