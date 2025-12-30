Son Mühür/ Merve Turan - Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, 20 aylık görev süresinde ilçe merkezindeki mahallelerde altyapı çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirtti. Belediyeyi 240 milyon lira borçla devraldıklarını ifade eden Balkan, bugün gelinen noktada borcun 60 milyon liraya kadar düşürüldüğünü kaydetti.

Balkan, yolların defalarca kazılmasının önüne geçmek amacıyla tüm kurumlarla koordineli bir altyapı süreci yürütüldüğünü, merkez mahallelerde doğalgaz çalışmalarının tamamlandığını aktardı. Elektrik kesintilerinin azaltılması için de dört yeni trafo merkezi planlandığını, bu çalışmaların önümüzdeki aylarda tamamlanacağını açıkladı.

Trafik yükünü azaltacak alternatif yollar

İlçede artan nüfus ve günübirlik ziyaretçilerin trafik yoğunluğunu artırdığını belirten Balkan, Urla Devlet Hastanesi–Çeşmealtı arasında 5 kilometrelik yeni bir yol açıldığını söyledi. Hastane çevresinde ağır araç trafiğini azaltmak için alternatif güzergâh oluşturulduğunu, Naipli Mahallesi’nden çevreyoluna doğrudan bağlantı sağlayan yeni bir yolun da hizmete alındığını ifade etti.

Trafik güvenliğini artırmak amacıyla Çamlıçay–İYTE yolunda orta refüj ve aydınlatma düzenlemesi yapılacağını, Ahmet Besim Uyal Caddesi’nde de benzer çalışmaların planlandığını dile getirdi.

Arıtma tesisleri 8’e çıkarılacak

Su krizinin büyüyen bir tehdit olduğuna dikkat çeken Balkan, su temelli kapsamlı bir dönüşüm programı hazırladıklarını açıkladı. Mevcut arıtma tesislerinin sayısının 8’e çıkarılacağını belirten Balkan, elde edilecek atık gri suların göletlerde depolanarak orman yangınlarıyla mücadelede ve tarımsal sulamada kullanılacağını söyledi.

Bu uygulamayla körfezi kirleten unsurların azaltılmasının ve kırsal alanlarda nem oranının artırılmasının hedeflendiğini ifade eden Balkan, göletlerin zemin ve çevre düzenlemeleriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

24 ayda 12 temel atma, 12 açılış

Selçuk Balkan, mali disiplin sayesinde belediyenin öz kaynaklarıyla araç filosuna 52 yeni araç kazandırıldığını açıkladı. 2026 yılının Nisan ayında 12 projenin açılışının, 12 projenin ise temel atma töreninin gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bu projeler arasında evde bakım hizmetleri binası, kreşler, amfi tiyatro, kapalı pazar yeri ve sıfır atık yatırımlarının yer aldığı belirtildi.

Park Urla ve 100. Yıl Kültür Merkezi projeleri

Park Urla’da yarım kalan yapıların tamamlanarak kamusal bir yaşam alanına dönüştürüleceğini açıklayan Balkan, mevcut şantiye alanında modern bir santral garajı, mevcut garajın yerinde ise sivil toplum kuruluşlarının da yer alacağı 100. Yıl Kültür Merkezi’nin planlandığını ifade etti.

Gelinkaya sahil düzenlemesinin tamamlanacağı, Menteş Askeri Alanı ile Yolluca lojmanları arasındaki sahilin halkın kullanımına açılacağı, yürüyüş ve bisiklet yolları ile sosyal tesis projelerinin hayata geçirileceği kaydedildi.